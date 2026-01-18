ASKON Başkanı Barlı, Kayseri’yi DEİK’te temsil etti

Türk iş dünyasının dış ticaret ve ekonomik diplomasideki önemli kuruluşlarından biri olan DEİK’te(Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu), 153 iş konseyinin seçimli olağan genel kurul toplantıları İstanbul’da gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen genel kurullar kapsamında ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, Kuzey Makedonya, Kamboçya ve Vietnam İş Konseyleri yönetimlerinde görev alarak, Kayseri iş dünyasını ve Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil etme sorumluluğunu üstlendi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan İlker Barlı; “Türkiye’nin üretim gücünü ve girişimcilik potansiyelini uluslararası platformlarda daha görünür kılmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. DEİK İş Konseyleri çatısı altında üstlendiğimiz bu görevler; Kayseri iş dünyasının küresel pazarlara entegrasyonu, yeni ticaret köprülerinin kurulması ve sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Bu sorumluluğu, şehrimiz ve ülkemiz adına en etkin şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca ASKON Kayseri tarafından yapılan açıklamada ise “Uluslararası ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sunan bu önemli temsil görevlerinin hayırlı olmasını temenni ediyor; söz konusu çalışmaların hem şehrimize hem de ülke ekonomimize değerli katkılar sağlamasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.