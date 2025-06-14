ASKON Başkanı Barlı 'Kültepe markamızı parlatmak istiyoruz'

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından Kayseri şubesi ev sahipliğinde düzenlenen 5. Kültepe Ekonomi Zirvesi Kayseradar medya sponsorluğunda gerçekleşti.

Program kapsamında konuşan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Kayseri İl Başkanı İlker Barlı, “Bugün bizim için çok önemli bir gün. Kültepe Ekonomi Zirvesi’nin 5’ncisini gerçekleştiriyoruz. Önemli konuklarımız, önemli misafirlerimiz var. 4 panelden oluşan bir oturumunuz var. İnşallah bunun üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Bunu geleneksel hale getirdik. İnşallah devam ettireceğiz. Ticaret Bakanımız da geldi, programımızla alakalı güzel şeyler de söyledi. En son bana bunu devam ettirmemi de tebliğ etti. Genel merkezimizle birlikte inşallah devam ettireceğiz. Her yıl bunu tazeleyip, bu sene kıtalar arası ekonomi başlığı altında ana mottoyu oluşturduk. Büyükelçilerimizi ağırladık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bunu birazcık daha ulusala yaymak istiyoruz. Kültepe şehrimizin bir markası biz de bu markamızı parlatmak istiyoruz. Kültepe Ekonomi Zirvesi de bunun en önemli ayağı. İnşallah o şekilde de devam edecek” diye konuştu.