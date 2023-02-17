ASKON'dan, depremzedelere istihdam seferberliği

 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası birçok vatandaş ve kurum yaraların sarılması için yardım çalışması başlattı. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi de bu kapsamda bölgeye yardım tırlarını gönderdi. Ayrıca ASKON, Kayseri'ye gelen depremzedeler için istihdam hareketi başlattı.

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  • 17.02.2023 11:12
  • Güncelleme: 17.02.2023 11:17
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ASKON'dan, depremzedelere istihdam seferberliği
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde yıkıma sebep oldu. 36 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, birçok vatandaş ve kurum ise yaraların sarılması için yardım çalışması başlattı. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi de bugüne kadar deprem bölgesine gıda, kıyafet gibi temel ihtiyaçlardan oluşan yardım tırları gönderdi. 

Ayrıca ASKON, ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremler sonrası Kayseri'ye gelen afetzedeler için de ardından Kayseri’de istihdam hareketi başlattı.

Depremden etkilenen vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini belirten ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı, “Depremin gerçekleştiği gün sabah saatlerinden itibaren çalışmaları başlattık. 7.6 şiddetindeki deprem olduğunda dernek yönetim kurulu üyelerimizle yardım malzemelerini tedarik ediyorduk. Deprem bölgesindeki durumu bildiğimiz için durmadan çalışmaya devam ederek acil ihtiyaç olan malzemeleri ilk gün yükleyerek ilk tırımızı çıkardık. Ardından Kayseri valimiz Gökmen Çiçek Bey’in bölgedeki ihtiyaçları belirtmesi ile o doğrultuda hem yardım tırlarımızı hem de kamyon ve servisleri bölgeye gönderdik. Bu çalışmaların ardından ihtiyaç tespitlerini yapmak ve acil ihtiyacı belirtilen ısınma gereçlerini bölgeye ulaştırmak üzere yönetimimiz ile Kahramanmaraş ilimize gittik. Burada hem valimizi hem Büyükşehir Belediye Başkanımızı AFAD Koordinasyon Merkezi’nde ziyaret ettik. Bugün itibari ile de şehrimize gelen depremzedelere yönelik olarak istihdam hamlemizi hayata geçirdik. Hem ASKON üyeleri ile hem kurum ve kuruluşlar ile istişarelerimizi sürdürerek başvuruları değerlendiriyoruz. Bizler tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

1ha

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