Askon'dan Kayseri Üniversitesi'ne ziyaret

ASKON Kayseri Şubesi Başkanı İlker Barlı, Kayseri Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'yı ziyaret ederek, üniversite-sanayi işbirliğine dikkat çekti.

Rektör Karamustafa tarafından ağırlanan Askon Yönetim Kurulu, kurulacak olan Organize Meslek Yüksek Okulu ile ilgili istişarelerde bulunarak, bu okulun Kaysri için önemine değinerek, bir kısım önerilerde bulundular.