ASKON Genel Başkanı Aydın, “Zirveyi, uluslararası bir zirve haline getirmemiz gerekiyor”

Zirvede çeşitli konularda paneller düzenlenirken Ardından gala düzenlendi. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın zirvenin uluslararası hale getirmenin öneminden bahsederek, “Tabii artık bu zirveyi bir üst lige taşıma vakti. Bundan sonra bu zirveyi, uluslararası bir zirve haline getirmemiz gerekiyor” dedi.



Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen 5. Kültepe Ekonomi Zirvesi Galası’nda konuşan ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı Zirvenin büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Barlı, “5’inci Kültepe Ekonomi Zirvesi’ni sizlerin katılım ve katkılarıyla başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün burada sadece konuşmadık aynı zamanda birbirimizi anladık. Fikir alışverişinde bulunduk. Ortak bir gelecek vizyonuna katkı sunduk. Dolu dolu, verimli bir gün geçirdik. Bu bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Zirvemize katılım gösteren tüm büyükelçilerimize, değerli konuşmacılarımıza, dış dünyamızın temsilcilerine ve bu organizasyona gönül veren herkese içten teşekkür ediyorum. Zirvemize başından beri güçlü destek veren Genel Başkanımız Sayın Orhan Aydın'a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca bu sürecim perde arkasında gece-gündüz çalışan ASKON Kayseri Şube Yönetim Kurulu Üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza şükranlarını sunuyorum. Kültepe'den yükselen bu ekonomik vizyonun ülkemizin yarınlarına değer katacağına yürekten inanıyoruz” şeklinde konuştu.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise Kültepe Ekonomi Zirvesi’nin artık marka olduğunu vurgulayarak, “Bugün fevkalade bir gün geçirdik. Yaklaşık 24 saat önce Kayseri'ye gelmiştik. 24 saatte yaklaşık 3 saat uykuyla, 21 saattir dolu dolu öncesi ve sonrası olmak kaydıyla sabahtan akşama kadar süren fevkalade bir programı ihya etmiş olduk. Biraz önce de Ticaret Bakanımız mesaj attı: “Harika bir programdı teşekkür ediyorum. Oradaki arkadaşlarımıza da selamlarımı, teşekkürlerimi ilet” dedi. Kültepe Ekonomi Zirve’miz artık hamdolsun marka oldu. Gerek Kayseri’de gerekse ülke genelinde Kayseri'de Kültepe Ekonomi Zirvesi diye bir zirvenin olduğunu hamdolsun yazmış olduk” dedi.

“KAYSERİ’DE BUNU ULUSLARARASI BİR HALE GETİRMEMİZ GEREKİYOR”

Bu zirvenin Kayseri’de uluslararası hale getirilmesinin önemini vurgulayan Aydın, “İlk gününden bu yana bu zirvenin içinde hep olduk. Gerek Genel Başkan Yardımcısı olduğumuz dönemde. Sonrasında da Başkanlık dönemimizde de üstüne koyarak devam ettiğimiz önemli bir zirve. Dün akşamdan bu yana buradaki gerek misafirliği hem başkanımızın, hem yönetim kurulunun fevkalade bir ağırlamayla karşılaştık. Bununla birlikte misafirlerimizi, başkanlarımızı, genel müdürlerimizi çok iyi ağırladık. Bakanlarımızı fevkalade ağırladık ve ASKON’a yaraşır bir iş yaptık. Daha iyilerini inşallah yapmak üzere yola çıkacağız. Artık ASKON’un attığı imzalar, yaptığı işler artık kabına sığmaz bir hale gelmiştir. Tabii artık bu zirveyi bir üst lige taşıma vakti. Bundan sonra bu zirveyi, uluslararası bir zirve haline getirmemiz gerekiyor. Bugün Ticaret Bakanı’mızla da ayrılırken en son dedi ki: “Orhan bize düşen bir şey varsa önümüzdeki sene için, şimdiden başlayayım kardeşim. Bakanlığımızın yapacağı bir konu varsa biz hazırız.” Kaldı ki bunu Samsun'da yaptık. Samsun'da bir gecede bizim İkiztepe Sağlık Zirve’mizi teşvik kapsamında rica ettik, gittik Bakanımıza anlattık ve uluslararası bir Zirve haline getirdik. En son yapmış olduğumuz Samsun’daki zirvede, bugün yaklaşık 200 tane yabancı misafiri Türkiye’de misafir ettik. Tabii Kültepe Ekonomi Zirvesi, Samsun'daki yaptığımızın da bir üstüne çıkabilecek bir kapasitede. Çünkü alanı çok geniş. Diğer illerde herkesin bir alanı varken, Kayseri'de genel ekonomiyi konuşuyoruz. Faizsiz finansı, uluslararası finansı, ekonomiyi, ihracatı konuşacağımız, dünyanın ekonomi merkezlerinden misafirler buraya dahil edip, Kayseri'de bunu inşallah bir dahakine uluslararası bir hale getirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.