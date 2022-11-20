ASKON ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nde (ASKON) yönetim kurulu belirlendi. Ziyaretlerin ardından ilk yönetim kurulu toplantısı icra edildi.

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  • 20.11.2022 16:21
  • Güncelleme: 20.11.2022 17:29
ASKON ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği’nde (ASKON) yönetim kurulu belirlendi. Ziyaretlerin ardından ilk yönetim kurulu toplantısı icra edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan ASKON Kayseri Başkanı İlker Barlı, Kayseri ticaretinde önemli adımlar atmak üzere bir yönetim kurulu kurduklarını belirtti. Barlı, "ASKON Kayseri’nin 8. yılına güçlü bir kadro ile başladık. Çok sayıda ziyaret ve istişare sonucunda bir ekip kurduk. Yönetim içerisinde bazı değişiklikler yaparak arkadaşlarımıza önemli sorumluluklar verdik. Bununla birlikte Kayseri’nin alanında önde gelen isimlerinden Muammer Topsakal, Tuncay Pınar, Fikret Özdin, Bekir Dursun, Ahmet Övüç, İsmail Koçyiğit, Mustafa Akdeniz, Ahmet Kopan, Tayyar Şahin, İlhan Budak, Necati Kabaktepe gibi iş insanlarını aramıza kattık. Yönetimimizdeki her bir isim ayrı bir değer. Çok güzel projeler ortaya koyuyoruz. Çok kısa zaman içerisinde Kayseri ticaretinin gelişmesi için hamlelerimizi göreceksiniz. İlk olarak Türki Cumhuriyetler ile kurduğumuz temasın devamı olarak karşılıklı iş ziyaretlerimize başlayacağız” açıklamasında bulundu.

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İHA

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