ASKON Kayseri'de İlker Barlı güven tazeledi
Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Kayseri Şubesi, olağanüstü genel kurul toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Toplantıda hem teşkilat yapısı hem de yeni dönemin yol haritası masaya yatırıldı.
Genel kurulda, derneğin kurumsal işleyişi, üyeler arası iletişim kanalları ve Kayseri iş dünyasına yönelik projeler detaylı biçimde değerlendirildi. Yapılan seçimlerde tek listeyle yarışan İlker Barlı, üyelerin güvenini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Yeni yönetim kurulu da Barlı’nın liderliğinde görevine başladı.
Yeni dönemde ASKON Kayseri Şubesi;
- Kurumsal kimliğini daha da güçlendirmeyi,
- Kamu kurumları ve paydaşlarla iş birliklerini artırmayı,
- Şehrin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunacak projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.
Toplantı sonunda alınan kararların ASKON camiasına, Kayseri iş dünyasına ve yeni yönetime hayırlı olması temenni edildi.