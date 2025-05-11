ASKON Kayseri Şubesi'ne 'Etkin Faaliyet Ödülü'

ASKON Kayseri Şube Başkanı İlker Barlı yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Orhan Aydın Bey’e ve Genel Merkez Teşkilatlanma Başkanımız Volkan Kahraman Bey başta olmak üzere ödüle layık gören herkese teşekkür ediyoruz. Yönetim kurulumuzla birlikte şehrimize ve ülkemize değer katacak çalışmalar üretmeye gayret ediyoruz. 2024 yılı içerisinde de sosyal sorumluluk ödülü almıştık. İki farklı alanda bizleri onurlandırdılar. Bugün de bu kıymetli takdir, bizler için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte daha birçok başarılı projeye birlikte imza atacağız." ifadelerini kullandı.

ASKON Kayseri Şubesi, yürüttüğü faaliyetler, üye ilişkileri, proje üretme kapasitesi ve şehrin ekonomik vizyonuna katkılarıyla öne çıkmaya devam ediyor.