Aspilsan'dan bataryalara yönelik teknik destek

Günümüzde dijitalleşen yaşamla birlikte mobil enerji çözümlerine duyulan ihtiyaç hızla artarken; yalnızca şarj edilebilir cihazlara değil, onların uzun ömürlü, yüksek performanslı ve çevre dostu bataryalarla desteklenmesine olan talep de ön plana çıkıyor. Bu ihtiyacın bilinciyle kurulan TETRONE BATTERIES, sunduğu kapsamlı hizmetlerle bireylerin ve kurumların enerjiyle kurduğu bağı daha güçlü, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getiriyor.

Sadece Batarya Değil, Kapsamlı Enerji Hizmeti

TETRONE BATTERIES; elektrikli bisikletlerden robot süpürgelere, pos cihazlarından medikal cihazlara kadar geniş bir ürün gamına yönelik batarya satışı, değişimi, bakımı ve teknik danışmanlık hizmetleri sunuyor. Müşteri odaklı yaklaşımıyla öne çıkan marka, kullanıcıların sadece yeni bir batarya almasını değil, cihazlarının ömrünü uzatarak tasarruf etmesini ve kaynakları verimli kullanmasını da hedefliyor.

ASPİLSAN Enerji’den Tam Destek

TETRONE BATTERIES, ASPİLSAN Enerji’nin sahip olduğu yüksek teknoloji, yerli üretim gücü ve 40 yılı aşkın mühendislik deneyimi ile desteklenmektedir. Türkiye’nin ilk ve tek lityum iyon pil üretim tesisine sahip olan ASPİLSAN Enerji’nin savunma sanayi alanındaki bilgi birikimi, TETRONE BATTERIES markasında yeniden hayat bulmaktadır.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Savunma sanayisinde edindiğimiz yüksek teknoloji ve mühendislik birikimini, TETRONE BATTERIES markamız aracılığıyla sivil alanda kalite algısını geliştirecek şekilde sunuyor olmaktan heyecan ve gurur duyuyoruz. Enerji depolama sistemlerine yönelik bilgi ve tecrübemizi, tüketici elektroniği ve mobil sistemlere entegre ederek toplumun günlük yaşamına değer katmayı hedefliyoruz. TETRONE BATTERIES, yalnızca bir batarya markası değil; enerji verimliliğini, sürdürülebilirliği ve müşteri memnuniyetini merkezine alan yeni nesil bir enerji platformudur. Kaliteden ödün vermeyen yapımızla, enerji çözümlerinde Türkiye’nin güvenilir adresi olmaya devam edeceğiz.”

Türkiye’nin Her Yerine Hızlı ve Güvenli Hizmet

E-ticaret altyapısı sayesinde Türkiye’nin dört bir yanına güvenli alışveriş imkanı sunan TETRONE BATTERIES, teknik destek ve hızlı kargo sistemleriyle müşterilerine kesintisiz bir hizmet deneyimi sağlıyor. Tüketiciler www.tetrone.com.tr web sitesi üzerinden kolayca yedek parça, pil ve batarya siparişi verebilir, ihtiyaç duyduklarında teknik destek alarak cihazlarını uzman ellere emanet edebilirler.

Daha Uzun Ömürlü ve Verimli Bir Enerji Geleceği

TETRONE BATTERIES’in temel vizyonu; yalnızca anlık ihtiyaçlara değil, enerji verimliliğini önceleyen sürdürülebilir çözümlere de odaklanmak. Marka, robotik sistemlerden dronelara, akıllı ev teknolojilerinden endüstriyel otomasyon sistemlerine kadar pek çok alanda çözüm ortaklığı sunarak teknolojiyi daha güvenli ve verimli bir geleceğe taşıyor.

Enerjiyi Yöneten Akıllı Sistemler

Markanın en temel misyonu; elektronik cihazların ömrünü uzatmak, enerji kullanımını optimize etmek ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm batarya ve komponent çözümlerine hızlıca ulaşmasını sağlamak. TETRONE BATTERIES, satış sonrası desteğiyle de kullanıcılarına avantajlar sunuyor. Türkiye’nin yeni nesil online batarya platformu sizleri kalite, hız ve güvenle buluşturuyor.

Türkiye’nin Yeni Nesil Online Batarya Platformu

Enerjinin geleceğine yön verme hedefiyle yola çıkan TETRONE BATTERIES, teknoloji, verimlilik ve çevre dostu üretim ilkelerini bir araya getirerek Türkiye’nin yeni nesil online batarya platformu olarak öne çıkıyor.

Yenilikçi yaklaşımı, kaliteli hizmet anlayışı ve mühendislik gücüyle TETRONE BATTERIES, bireysel ve kurumsal kullanıcıların enerji ihtiyaçlarına akıllı çözümler sunuyor olacak.