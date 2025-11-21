ASPİLSAN Enerji, Ar-Ge Harcamalarında Türkiye’nin OSB Yıldızları Arasında

Kayseri Mimarsinan OSB’de faaliyet gösteren ASPİLSAN Enerji, OSB’lerde En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Firma Kategorisinde 13. sırada yer alarak Türkiye’nin Ar-Ge liderleri arasındaki konumunu bir kez daha kanıtladı.

ASPİLSAN Enerji, yerli ve milli üretim vizyonu doğrultusunda, uçtan uca batarya teknolojileri geliştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Lityum iyon pil üretiminden ileri batarya çözümlerine, savunma sanayinden sivil kullanımlara kadar geniş bir yelpazede Ar-Ge faaliyetleri yürüten şirket Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla yatırımlarını artırarak devam ettiriyor.

ASPİLSAN Enerji güçlü Ar-Ge altyapısı sayesinde Avrupa Birliği projeleri, TÜBİTAK destekli araştırma programları, lityum iyon batarya yangınların söndürme yöntemleri çalıştayları ve EPDK kapsamında yürütülen teknoloji geliştirme çalışmalarıyla yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyor. Yerli üretim gücünü bilimsel araştırma, tasarım ve mühendislik kabiliyetiyle birleştiren ASPİLSAN Enerji; savunma sanayiinden sivil uygulamalara uzanan geniş bir alanda katma değer oluştururken, uluslararası iş birlikleri ve modern üretim tesisiyle Türkiye’nin enerji teknolojilerinde küresel ölçekte rekabet eden bir aktör olma hedefini daha da güçlendirmektedir.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, elde edilen başarının Ar-Ge ekiplerinin özverili çalışmasının ve stratejik planlamanın bir sonucu olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: “Ar-Ge bizim için yalnızca bir faaliyet değil, geleceğe yön veren en kritik yatırım alanıdır. Bu başarı, Türkiye’nin enerji teknolojilerinde söz sahibi olması yönündeki kararlılığımızın somut bir göstergesidir. ASPİLSAN Enerji olarak teknoloji şirketi kimliğimizi güçlendirerek çalışmalarımızı daha ileri taşımak ve ülkemize değer katmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz.”

OSBÜK’ün her yıl açıkladığı OSB Yıldızları araştırması, Türkiye genelindeki OSB’lerde faaliyet gösteren firmaların üretim, ihracat, istihdam ve Ar-Ge gibi alanlardaki performansını ortaya koyarak sektörün gelişimine ışık tutuyor.

ASPİLSAN Enerji, Ar-Ge yatırımlarındaki istikrarlı büyüme trendiyle Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkı sağlamayı sürdürürken, bu başarıyla birlikte 2025 yılında da sektörün yükselen yıldızları arasındaki yerini güçlendirdi.