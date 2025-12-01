ASPİLSAN Enerji'de Enerji Depolama Sistemleri Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi

Sektör temsilcilerinin ve alan uzmanlarının katılım gösterdiği toplantıda; enerji depolama çözümlerinin etkinliğinin artırılması ve sektörün ihtiyaçlarına yönelik kalıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerin oluşturulması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı kapsamında ASPİLSAN Enerji’nin enerji depolama sistemleri ürünleri tanıtıldı; katılımcılar firmanın üretim altyapısını yakından inceleme fırsatı bulduğu bir tesis gezisine katıldı.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “Enerji depolama teknolojileri, geleceğin enerji ekosisteminin en kritik unsurlarından biri haline gelmiştir. ASPİLSAN Enerji olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz çözümlerle hem ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sağlamak hem de uluslararası rekabette güçlü bir konum elde etmek için çalışıyoruz. Bu toplantı, sektör paydaşlarını bir araya getirerek ortak akıl oluşturma ve ihtiyaçlara yönelik daha etkin çözümler geliştirme açısından önemli bir buluşma niteliği taşımaktadır.”

ASPİLSAN Enerji, enerji depolama alanındaki iş birliklerini güçlendirmeye ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacak yenilikçi teknolojileri geliştirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.