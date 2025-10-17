ASPİLSAN Enerji, IDESE’25’te Yenilikçi Çözümlerini Tanıtıyor

ASPİLSAN Enerji, geliştirdiği ileri teknoloji batarya çözümleri ile Türk savunma sanayisinin gücünü artırırken, Kayseri’nin stratejik önemine de katkıda bulunmaya devam ediyor. Şirket, Kayseri’deki yatırımlarıyla kenti bir “batarya üretim ve teknoloji merkezi” haline getirme hedefini güçlendiriyor.

Kayseri’deki yatırımları sayesinde sağladığı istihdam ile şehrin ekonomik gelişimine katkı sunan ASPİLSAN, yerel tedarik zincirinin büyümesine de destek oluyor. Ayrıca, bölgedeki üniversitelerle gerçekleştirdiği iş birlikleri ve öğrencilere sunduğu staj ile sponsorluk imkanlarıyla, gençlerin savunma sanayindeki kariyer yolculuklarına yön veriyor.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, etkinlikle ilgili olarak, “Kayseri’deki tesisimiz, Türkiye’nin enerji depolama alanında önemli bir üs konumunda. IDESE’25, savunma sanayinde teknoloji ve inovasyonun konuşulacağı önemli bir buluşma. Bu platformda yer almak, ülkemize kazandırdığımız yüksek teknoloji ürünlerimizi ve Kayseri’ye sağladığımız değerleri bir kez daha ortaya koymamıza imkan tanıyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlik süresince ziyaretçiler, ASPİLSAN Enerji’nin özgün batarya çözümleri ve savunma sanayi uygulamalarını yakından inceleme fırsatı bulacak. Bu etkinlik, Kayseri’nin savunma sanayisindeki rolünü pekiştirecek ve yerel ekonomiye katkı sağlayacak önemli bir platform olarak öne çıkıyor.