ASPİLSAN Enerji, World Defense Show 2026'da Küresel Vizyonunu Sergiliyor

8-12 Şubat 2026 tarihleri arasında, Riyad Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarda ASPİLSAN Enerji, H4-E7 numaralı standında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Stratejik Güç, Sürdürülebilir Gelecek

“Enerjimizle Geleceğe Yön Veriyoruz” vizyonuyla fuara katılan ASPİLSAN Enerji, savunma, havacılık ve ileri teknoloji uygulamalarına yönelik geliştirdiği yüksek performanslı, güvenilir ve sürdürülebilir enerji depolama çözümlerini uluslararası paydaşlarla buluşturacak.

Şirket, yerli ve milli üretim gücünü ileri mühendislik kabiliyetiyle birleştirerek, savunma sanayi başta olmak üzere birçok kritik sektörde enerji güvenliğine katkı sağlamaya devam ediyor.

Küresel İş Birliklerine Açılan Kapı

World Defense Show 2026, ASPİLSAN Enerji için yalnızca ürün ve teknolojilerin sergilendiği bir platform değil; aynı zamanda yeni iş birliklerinin, stratejik ortaklıkların ve küresel açılımların da önemli bir buluşma noktası olacak.

Fuarda;

Lityum iyon pil çözümleri,

Savunma ve havacılık odaklı enerji sistemleri,

Özel uygulamalara yönelik batarya teknolojileri uluslararası ziyaretçilere sunulacak.

Türkiye’nin Enerji Gücünü Dünyaya Taşıyoruz

ASPİLSAN Enerji, Ar-Ge odaklı yaklaşımı, sürdürülebilir üretim anlayışı ve yüksek kalite standartlarıyla, Türkiye’nin enerji teknolojilerindeki gücünü küresel arenada temsil etmeye devam ediyor.

World Defense Show 2026’da sergilenecek her çözüm, sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin güvenli ve sürdürülebilir dünyasına da yön verme hedefini yansıtıyor.