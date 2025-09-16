ASPİLSAN Enerji'ye Avrupa Birliği Katkısı

Enerji depolama ve batarya teknolojilerinde yürüttüğü yenilikçi projelerle ön plana çıkan ASPİLSAN Enerji, bu başarı ile hem Türkiye’nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirdi hem de Avrupa’nın geleceğine enerji çözümleriyle katkı sundu.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “ASPİLSAN Enerji olarak elde ettiğimiz bu başarı, yalnızca kurumumuz için değil, ülkemiz için de büyük bir gurur kaynağıdır. Avrupa Birliği’nin prestijli araştırma ve inovasyon programlarında kabul gören projelerimiz, enerji teknolojilerinde geldiğimiz noktayı ve geleceğe dair vizyonumuzu ortaya koymaktadır.

Bugün ulaştığımız bu seviye, Ar-Ge’ye verdiğimiz önem, güçlü mühendislik kabiliyetimiz ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızın bir sonucudur. Enerji depolama çözümlerinden batarya teknolojilerine kadar geliştirdiğimiz projeler, yalnızca Türkiye’nin enerji bağımsızlığına katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa’nın dönüşümüne de değer katıyor.

Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de hem ulusal hem de uluslararası alanda örnek projelere imza atmayı sürdüreceğiz.”

ASPİLSAN Enerji, bundan sonraki süreçte de Ar-Ge çalışmaları, sürdürülebilir enerji çözümleri ve stratejik projeleriyle hem Türkiye’de hem de global ölçekte liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.