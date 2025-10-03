ASPİLSAN Enerji'ye ORAN 2025 Teknik Desteği

Bu proje ile ASPİLSAN Enerji, batarya üretiminde otomasyon ve seri üretim altyapısına geçiş sürecini planlayarak, üretim kapasitesini artırmayı ve teknoloji yol haritasını desteklemeyi hedefliyor. Proje, Türkiye’nin enerji depolama sektöründeki rekabetçiliğini artıracak ve sürdürülebilir bir üretim ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Enerji depolama teknolojileri günümüzde stratejik öneme sahip. Amacımız, yalnızca Türkiye’nin değil, küresel ölçekte sektörün ihtiyaçlarına yanıt verebilecek güçlü bir üretim altyapısı oluşturmak” dedi. Özdemir, ORAN’ın sağladığı desteğin, batarya üretiminde otomasyon ve seri üretim kapasitesini güçlendireceğini vurguladı.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ise, “Ajansımız, yenilikçi ve teknoloji odaklı projeleri desteklemeyi öncelikli görevlerinden biri olarak görüyor. ASPİLSAN Enerji ile yürütülecek bu proje, batarya üretiminde işletmenin kapasitesini artıracak ve Kayseri imalat sanayini ileriye taşıyacaktır” diye belirtti.

ASPİLSAN Enerji, bu projeyle birlikte yenilikçi üretim modelleri ile batarya teknolojilerinde öncü rolünü pekiştirmeyi ve Türkiye’nin sürdürülebilir enerji vizyonuna katkı sunmayı hedefliyor.