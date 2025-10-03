ASPİLSAN Enerji'ye ORAN 2025 Teknik Desteği

Türkiye'nin enerji depolama alanındaki lider kuruluşlarından ASPİLSAN Enerji, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (ORAN) 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında önemli bir başarıya imza atarak, 'Otomatize Batarya Seri Üretim Altyapısı İçin Fizibilite Çalışması' projesi ile destek almaya hak kazandı.

ASPİLSAN Enerji'ye ORAN 2025 Teknik Desteği

Bu proje ile ASPİLSAN Enerji, batarya üretiminde otomasyon ve seri üretim altyapısına geçiş sürecini planlayarak, üretim kapasitesini artırmayı ve teknoloji yol haritasını desteklemeyi hedefliyor. Proje, Türkiye’nin enerji depolama sektöründeki rekabetçiliğini artıracak ve sürdürülebilir bir üretim ekosisteminin gelişimine katkı sağlayacak.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Enerji depolama teknolojileri günümüzde stratejik öneme sahip. Amacımız, yalnızca Türkiye’nin değil, küresel ölçekte sektörün ihtiyaçlarına yanıt verebilecek güçlü bir üretim altyapısı oluşturmak” dedi. Özdemir, ORAN’ın sağladığı desteğin, batarya üretiminde otomasyon ve seri üretim kapasitesini güçlendireceğini vurguladı.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ise, “Ajansımız, yenilikçi ve teknoloji odaklı projeleri desteklemeyi öncelikli görevlerinden biri olarak görüyor. ASPİLSAN Enerji ile yürütülecek bu proje, batarya üretiminde işletmenin kapasitesini artıracak ve Kayseri imalat sanayini ileriye taşıyacaktır” diye belirtti.

ASPİLSAN Enerji, bu projeyle birlikte yenilikçi üretim modelleri ile batarya teknolojilerinde öncü rolünü pekiştirmeyi ve Türkiye’nin sürdürülebilir enerji vizyonuna katkı sunmayı hedefliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ASPİLSAN Enerji'ye ORAN 2025 Teknik Desteği
ASPİLSAN Enerji'ye ORAN 2025 Teknik Desteği
MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Kayseri'de Önemli Temaslarda Bulundu
MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Kayseri’de Önemli Temaslarda Bulundu
Hayvanat Bahçesi 4 Ekim'de Ücretsiz Ziyarete Açılıyor
Hayvanat Bahçesi 4 Ekim'de Ücretsiz Ziyarete Açılıyor
Kadın Motokuryeye Yol Verme Dayağı
Kadın Motokuryeye Yol Verme Dayağı
Kayserili Dağcılar Aladağlar'da zirveye başarıyla ulaştı
Kayserili Dağcılar Aladağlar’da zirveye başarıyla ulaştı
Bakan Ersoy, 'Sanatın evrensel diliyle zulme sessiz kalmadığımızı tüm dünyaya duyuracağız'
Bakan Ersoy, “Sanatın evrensel diliyle zulme sessiz kalmadığımızı tüm dünyaya duyuracağız”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!