Aspilsan, IDEF 2025 Enerji Fuarı'na Katılacak

9.salon C04 numaralı stant alanında ziyaretçilerini ağırlayacak olan ASPİLSAN Enerji, fuarda savunma ve sivil alanlara yönelik geliştirdiği en güncel ürün ve teknolojilerini sergileyecek.

Fuarda öne çıkan ürünler arasında; savunma sistemleri bataryaları, farklı tip ve güçlerde taşınabilir enerji depolama sistemleri, havacılık bataryaları, su altı sistemlerine özel bataryalar, elektrikli araç bataryaları, yerli olarak üretilen ASPİLSAN INR18650A28 lityum iyon şarj edilebilir pil ve pilin bileşenleri, raylı sistem bataryaları, telekomünikasyon sektörüne özel enerji çözümleri yer alacak.

Uzay, hava, kara, deniz ve siber platformlara yönelik kritik öneme sahip batarya çözümleriyle dikkat çeken ASPİLSAN Enerji, özellikle insansız hava araçları, torpidolar ve uzay sistemleri için geliştirdiği yüksek performanslı bataryalarıyla IDEF 2025’in odak noktalarından biri olacak.

Türkiye’nin enerji depolama alanındaki öncü markası olarak yerli üretim kabiliyetiyle dikkat çeken ASPİLSAN Enerji, IDEF 2025 kapsamında çeşitli iş birlikleri ve protokol anlaşmalarına da imza atacak.

IDEF 2025 ilgili açıklama yapan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir şunları söyledi: “IDEF 2025, sadece bir fuar değil; stratejik sektörlerimizin geleceğini şekillendiren bir vizyon platformudur. ASPİLSAN Enerji olarak, yerli ve millî kaynaklarla geliştirdiğimiz ileri teknoloji batarya çözümlerimizi hem savunma hem de sivil alanlarda ülkemizin hizmetine sunmaktan gurur duyuyoruz. Savunmadan uzay sistemlerine, deniz altı araçlarından elektrikli mobiliteye kadar geniş bir yelpazeye enerji sağlayan çözümlerimizi yerinde görmek ve iş birliği olanaklarını değerlendirmek üzere tüm sektör paydaşlarını standımıza davet ediyoruz.”

Stratejik sektörlerin enerji ihtiyacına yönelik yüksek performanslı, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler geliştiren ASPİLSAN Enerji, bu büyük buluşmada tüm paydaşlarıyla bir araya gelmeye ve sektöre yön veren teknolojilerini tanıtmaya hazır.