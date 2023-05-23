ASPİLSAN Lityum İyon Pil Hücresi Avrupa Akreditasyonlarını Başarı ile Tamamladı

ASPİLSAN Enerji, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde 25 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan lityum iyon pil fabrikasında ürettiği pillerle Avrupa pazarına odaklandı.

ASPİLSAN Enerji ürettiği INR18650-A28 lityum iyon pil hücrelerinin kalitesini uluslararası birçok kalite sertifikasıyla tescilletti. Akreditasyon süreci ile ilgili açıklama yapan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy şunları söyledi: “2022 yılının ikinci yarısında başladığımızlityum iyon pilimizinseri üretimi sonrası ürettiğimiz pil hücrelerimizin performans ve güvenlik kabiliyetlerinin uluslararası kalite standartlarını karşılayarak, Avrupa’da yer alan bağımsız ve akredite laboratuvarlarda gerçekleştirilen testler sonucu, kısa sürede elde ettiğimiz birçok sertifika ile tescillettik.

Seri üretim sonrası ilk olarak üretilen pillerimizin kalitesini ve nakliye güvenliğini güvence altına almak üzere, IATA (International Air Transport Association, Türkçe: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği) isteri de olan, Birleşmiş Milletler özel taşıma test ve gereksinimlerini içeren UN38.3 standardı kapsamında sertifikasyon sürecini tamamladık. Pillerin bir yerden başka bir yere taşınması sırasında karşılaşılabilecek tehlikeli koşulların simüle edildiği laboratuvar ortamında A28 pil hücreleri düşük basınç, termal değişim, titreşim, mekanik şok, harici kısa devre, darbe ve aşırı deşarj gibi zorlu koşullara maruz bırakılarak test edildi. Bağımsız belgelendirme ve test laboratuvarlarında gerçekleştirilen tüm testler başarı ile tamamlanmasının ardından ASPİLSAN A28 pil hücreleri UN38.3 taşıma güvenliği sertifikasına sahip oldu. Öte yandan A28 pil hücreleri, Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 82 ülkenin ulusal komitelerinin üyesi olduğu ve Elektronik ve ilgili teknolojiler konusunda uluslararası standartlar hazırlamak amacı ile kurulan IEC’nin (Uluslararası Elektroteknik Komisyonu) yayınlamış olduğu IEC 62133, IEC 61960 ve IEC 62619 standartlarında yer alan gereksinimleri karşıladığını garanti etmek üzere birçok güvenlik ve performans testine tabi tutuldu. Bu doğrultuda A28 piller, taşınabilir uygulamalarda kullanılan şarj edilebilir lityum iyon piller için güvenlik gereksinimlerini tanımlayan IEC 62133-2 standardı kapsamında, sadece Fransa, Japonya, İsviçre ve Kore ülkelerince ek bir test olarak talep edilen Forced Internal Short-Circuit (Kısa devreye zorlama) testi de dahil olmak üzere tüm testlerden başarı ile geçerek sertifikalandırılmıştır.

Benzer şekilde, ASPİLSAN A28 pil hücreleri taşınabilir uygulamalarda kullanılan piller için performans gereksinimlerini içeren IEC 61960-3 standardı kapsamında uygulanan çeşitli elektriksel performans ve ömür testlerini de başarı ile tamamlayarak kalitesini bağımsız test ve belgelendirme kuruluşlarınca tescilletmiştir. Taşınabilir uygulamaların yanı sıra Telekom, UPS, enerji depolama sistemleri, acil durum sistemleri, golf arabaları, forkliftler, AGV tarzı araçlar, demiryolu ve deniz araçları da dahil birçok endüstriyel uygulama alanında da lityum iyon pillerin güvenli operasyonu için gereksinimlerin tanımlandığı IEC 62619 standardı kapsamında gerçekleştirilen testlerinde başarı ile tamamlanmasının ardından ASPİLSAN A28 hücreleri Mayıs 2023’de sahip olduğu sertifikalara bir yenisini daha katmıştır.

Batemo ASPİLSAN INR18650A28 Hücresinin Performans Raporunu Yayınladı

Lityum iyon piller için simülasyon yazılımında küresel teknoloji lideri konumunda yer alan Alman Batemo GmbH kuruluşu yapmış olduğu test ve analizlerin ardından ASPİLSAN INR18650A28 hücrelerinin sonuçlarını, bağımsız hücre performans değerlendirmelerine yer verdikleri, pil kütüphanelerine (BATEMO Cell Library) eklemiştir. Elde edilen sonuçlar A28 pillerinin, sektöre yöne veren lider hücre üreticilerinin muadil pilleri ile benzer seviyede, yüksek performans sergilediği görülmüştür.

ASPİLSAN Enerji olarak önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulan ya da müşteriler tarafından talep edilen ülke, sektör ya da ürüne özgü test ve sertifikasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarımıza devam ederek, 2023 yılı içinde önemli bir pil ihracatçısı olma hedefiyle faaliyetlerimizi yürütüyoruz”.