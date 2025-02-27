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Aspilsan Yönetim Kurulu Başkanı Koç: 'Asıl başarı hikayesi sizsiniz'

Aspilsan Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Koç: 'Bir sonraki işlerin çok daha iyisini yapacak olanlar sizlersiniz. Önümüzdeki dönemde asıl destek 'Asıl başarı hikayesi ise sizsiniz. Bütün bu işin ürünü esasında uçaklar helikopterler değil. Yeni genç bir nesil. Dolayısıyla bir sonraki işlerin çok daha iyisini yapacak olanlar da sizlersiniz. Önümüzdeki dönemde asıl destek ekipman, malzeme değil. Birlikte çalışabilme ruhu' dedi.

Aspilsan Yönetim Kurulu Başkanı Koç: 'Asıl başarı hikayesi sizsiniz'

Kayseri Valiliği ve Kızılay işbirliği ile GÖKTİM Akademi - Gökyüzü Teknoloji ve İnovasyon Merkezi açılış töreni düzenlendi. Tören ardından öğrencilerle bir araya gelen Aspilsan Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Koç: “Bilginin yayılması için ortam lazım. Doğru yayılması için doğru insanlar lazım, bir de hedef lazım. Hedef, ASPİLSAN ve ASELSAN bunlar başarı hikayesi. Asıl başarı hikayesi ise sizsiniz. Bütün bu işin ürünü esasında uçaklar helikopterler değil. Yeni genç bir nesil. Dolayısıyla bir sonraki işlerin çok daha iyisini yapacak olanlar da sizlersiniz. Önümüzdeki dönemde asıl destek; ekipman, malzeme değil. Birlikte çalışabilme ruhu.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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