Aspir hasadı başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç endüstri, ticaret, tarım ve hayvancılık kenti Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinde tohumu dağıtılan 350 ton aspirin hasadının yarın yapılacağını söyledi.

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  • 21.08.2023 11:56
  • Güncelleme: 21.08.2023 12:56
Aspir hasadı başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; endüstri, ticaret, tarım ve hayvancılık kenti Kayseri’de Tarım ve Orman Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğinde tohumu dağıtılan 350 ton aspirin hasadının yarın yapılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ‘Kayseri Kendi Yağında Kavruluyor’ projesi çerçevesinde üreticilere dağıttığı 350 ton aspirin hasadının 22 Ağustos’ta yapılacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; tarımsal üretime yönelmek ve üretim yapan çiftçiye destek olmak amacıyla hizmetlere aralıksız devam ettiklerini vurguladı. Başkan Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “2023 üretim sezonunda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TAKE projeleri ile 250 ton ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 ton olmak üzere toplam 350 ton aspir tohumu dağıtılarak, yaklaşık 70 bin dekar alanda ekim gerçekleştirildi” dedi. Büyükkılıç, daha önce dağıtımı ve ekimi yapılan 350 ton aspir hasadına 22 Ağustos Salı günü saat 12.00’de Kocasinan ilçesi Taşhan Mahallesi’nde başlanacağını duyurdu.

Başkan Büyükkılıç, tarımsal üretime yönelmek ve üretim yapan çiftçiye destek olmanın büyükşehir belediyesi olarak olmazsa olmaz haline geldiğini vurguladı.

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İHA

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