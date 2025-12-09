  • Haberler
  • Gündem
  • Aspir Yağının üstün özellikleri projesi kamu spotu olma yolunda

Aspir Yağının üstün özellikleri projesi kamu spotu olma yolunda

Kayseri Valiliği himayelerinde, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gıda Kontrol Laboratuvarı ortaklığında yürütülen 'Aspir Yağının Diğer Bitkisel Yağlardan Üstün Yönlerinin Tespiti ve Kamu Spotu Oluşturulması' projesinde sözleşme imzalandı.

Aspir Yağının üstün özellikleri projesi kamu spotu olma yolunda

Kayseri Valiliği himayelerinde, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından  desteklenen; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gıda Kontrol Laboratuvarı ortaklığında yürütülen “Aspir Yağının Diğer Bitkisel Yağlardan Üstün Yönlerinin Tespiti ve Kamu Spotu Oluşturulması” projesinin sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. Törene İl Müdürü Bülent Saklav, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ve Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdür Vekili Halide Tozak Tayyar katıldı.

Yapılan açıklamada, “Projemiz ile aspir yağının bilimsel açıdan üstün yönleri ortaya konacak ve toplum bilincini artırmaya yönelik kamu spotu hazırlanacaktır” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri protokolü 'Bağımlılıkla Mücadele' için toplandı
Kayseri protokolü “Bağımlılıkla Mücadele” için toplandı
Dünyanın İlk Hastanesi Kayseri'de Keşfedildi
Dünyanın İlk Hastanesi Kayseri'de Keşfedildi
Kültepe Kaniş-Karum'da Tarihi Keşif: Sarayın Altında Yeni Bir Saray Bulundu
Kültepe Kaniş-Karum'da Tarihi Keşif: Sarayın Altında Yeni Bir Saray Bulundu
Cinayet zanlısı ihraç asker çıktı
Cinayet zanlısı ihraç asker çıktı
'Her 5 hanenin birinde tek kişi yaşıyor'
'Her 5 hanenin birinde tek kişi yaşıyor'
Boşanma aşamasındaki eşini görmeye giden şahıs, görevlinin eşini öldürdü
Boşanma aşamasındaki eşini görmeye giden şahıs, görevlinin eşini öldürdü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!