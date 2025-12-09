Aspir Yağının üstün özellikleri projesi kamu spotu olma yolunda

Kayseri Valiliği himayelerinde, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen; Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Gıda Kontrol Laboratuvarı ortaklığında yürütülen “Aspir Yağının Diğer Bitkisel Yağlardan Üstün Yönlerinin Tespiti ve Kamu Spotu Oluşturulması” projesinin sözleşme imza töreni gerçekleştirildi. Törene İl Müdürü Bülent Saklav, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ve Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdür Vekili Halide Tozak Tayyar katıldı.

Yapılan açıklamada, “Projemiz ile aspir yağının bilimsel açıdan üstün yönleri ortaya konacak ve toplum bilincini artırmaya yönelik kamu spotu hazırlanacaktır” denildi.