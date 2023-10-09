Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Kayseri Asri Mezarlık'ta vatandaş Fehmi Lüp, kalbinden bıçaklanmış bir şekilde ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken Lüp'ün cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi.

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  • 09.10.2023 11:39
  • Güncelleme: 09.10.2023 11:39
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi içerisinde olan Asri Mezarlık'ta vatandaş Fehmi Lüp, çevredeki vatandaşlar tarafından kalbinden bıçaklanmış bir şekilde ölü bulundu. Lüp'ü bulan vatandaşlar tarafından olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edilirken Lüp'ün cansız bedeni de otopsisi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

1ha

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