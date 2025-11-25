Asri mezarlıkta kuru sıkı tabanca sıkan 4 çocuk yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri “Asri Mezarlıkta çocuklar silah sıkıyor. Bu tehlikeli durum her an bir kazaya yol açabilir” konulu paylaşım ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan saha çalışmaları ve kamera incelemeleri sonucunda; bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen, M.E.K. (14) İ.E.K. (13) Ö.Ö., (13) ve M.U.K. (14) isimli suça sürüklenen çocuklar suça konu 2 adet kuru sıkı tabanca ile birlikte yakalanarak haklarında

"Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Ayrıca aileleri hakkında da ilgili kanun maddesince gerekli adli işlemler başlatıldı.