  • Haberler
  • Gündem
  • Asri mezarlıkta kuru sıkı tabanca sıkan 4 çocuk yakalandı

Asri mezarlıkta kuru sıkı tabanca sıkan 4 çocuk yakalandı

Kayseri'de Asri Mezarlıkta kuru sıkı tabanca sıkan 4 çocuk yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Asri mezarlıkta kuru sıkı tabanca sıkan 4 çocuk yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri “Asri Mezarlıkta çocuklar silah sıkıyor. Bu tehlikeli durum her an bir kazaya yol açabilir” konulu paylaşım ile ilgili olarak çalışma gerçekleştirdi. Yapılan saha çalışmaları ve kamera incelemeleri sonucunda; bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen, M.E.K.  (14) İ.E.K. (13) Ö.Ö., (13) ve M.U.K. (14) isimli suça sürüklenen çocuklar suça konu 2 adet kuru sıkı tabanca ile birlikte yakalanarak haklarında
"Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Ayrıca aileleri hakkında da ilgili kanun maddesince gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Gençlerle Başbaşa: Mutluluğun Felsefesi Mostar'da Konuşuldu
Gençlerle Başbaşa: Mutluluğun Felsefesi Mostar’da Konuşuldu
Kocasinan'da 'Akademik Kalemler' Buluştu: Araştırma yapan, kitap yazan öğretmenlere takdir
Kocasinan’da “Akademik Kalemler” Buluştu: Araştırma yapan, kitap yazan öğretmenlere takdir
Mahmut Arıkan'a Pakistan'da coşkulu karşılama
Mahmut Arıkan'a Pakistan'da coşkulu karşılama
Kayseri, kayıtlı Suriyeli sayısında 11'nci sırada
Kayseri, kayıtlı Suriyeli sayısında 11’nci sırada
Bakan Yardımcısı Yılmaz, 'Eğitim ancak öğretmen güçlü olduğu zaman güçlüdür.
Bakan Yardımcısı Yılmaz, “Eğitim ancak öğretmen güçlü olduğu zaman güçlüdür.
Kayseri'de Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
Kayseri'de Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!