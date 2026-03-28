  • Astro Hackathon yazılımcılara ve teknoloji meraklılarına kapılarını açtı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından 35 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Astro Hackathon', Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde kapılarını açtı. 48 saat kesintisiz devam edecek olan hackathon süresince katılımcılar uzay çöplerinden otonom keşif araçlarına, uydu teknolojilerinden uzay tarımına kadar pek çok stratejik alanda projeler geliştirecek.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından 35 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Astro Hackathon", Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde kapılarını açtı. Etkinlik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmek üzere Kayseri Bilim Merkezi ve Bilişim Akademisi iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

48 saat kesintisiz devam edecek olan hackathon süresince katılımcılar; uzay çöplerinden otonom keşif araçlarına, uydu teknolojilerinden uzay tarımına kadar pek çok stratejik alanda projeler geliştirecek.

Yapılan açıklamada ise, “Neden Önemli? Milli Teknoloji Hamlesine Destek: Kayseri, yerel düzeyde sağladığı bu imkanlarla Türkiye’nin uzay vizyonuna doğrudan katkı sağlıyor. Genç İstihdamı ve İnovasyon: Bilişim Akademisi aracılığıyla yetişen yetenekler, bu tür yarışmalarda kendilerini kanıtlayarak teknoloji dünyasına ilk adımlarını atıyor. Akıllı Şehir Kimliği: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu tür organizasyonlarla "Akıllı Şehir" unvanını bilim ve inovasyonla taçlandırıyor. Kayseri aşamasında en yüksek puanı alan ekipler, şehrimizi Ankara’da yapılacak olan Büyük Final’de temsil etme hakkı kazanacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, etkinliğin başından sonuna kadar tüm lojistik ve teknik desteğiyle gençlerin yanında olmaya devam edecek” denildi.

Haber Merkezi

