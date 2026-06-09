ASUDE Projesi kapsamında Aile Okulu'nun ilk mezunlarına belgeleri takdim edildi

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törene Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Özcan, Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer, kurum müdürleri, hasta yakınları ve sağlık çalışanları katıldı.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, ASUDE projesinin Türkiye’ye örnek bir proje olması gerektiğini belirterek, “Çok kıymetli bir projeden bahsediyoruz. Çok kıymetli bir fikir ve organizasyondan bahsediyoruz. Ben de gerçekten çok mutlu oldum. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın aile ve nüfus on yılı vizyonuyla aile kapsamında çok büyük bir sorumluluk yüklediğini biz kamu görevlilerine ve her birimizin bu kapsamda görev ve sorumlulukları olması gerektiğini düşünüyoruz. Aile bu milletin olmazsa olmazıdır. Bizi biz yapan, bizi devlet yapan, dünyada diğer milletlerden ayrı kılan bir şey varsa o da ailedir. Aileye her yerde her koşulda destek vermemiz gerekiyor” dedi.

AK Parti Milletvekili Şaban Çopuroğlu da konuşmasında, “Tabi burada orijinal bir işe imza atılmış. Ben emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hasta yakınının ne çektiğini hastanede bir hastası yatan çok iyi bilir. En çok çektiği sıkıntıların başında aşağıda güvenlikten geçerken kimsiniz diye sorarlar. Elinizde bir poşet su varsa işte oraya götüreceğinizi söylersiniz. Girebilirsiniz, giremezsiniz. Bazen de farklı zaman dilimlerinde refakatçi olduğunu söyleyerek yukarı çıkmaya çalışanlar olur. Bunları düşünüp hasta yakınlarına nasıl katkı sağlarız diye bir konuyu hayata geçirmelerinin son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ise, “Burası bir sağlık bölgesi. Türkiye’de belli bölgeler güçlü kılınarak buralar bölge olarak nitelendirilmiş ve hem insan kaynakları hem teknolojik alt yapı açısından diğer şehirlere hizmet veren bir alan olmuş. Kayseri’de bahsettiğimiz bu geleneğe sahip bir bölge konumunda bir sağlık üssü olarak hizmet sunan bir alan. Şehir Hastanesi de bu konuda şehrin medarı iftiharı. Şehrin bütün sağlık hizmet yükünün yarısını karşılayan bir yer. Arkadaşlarımız mevcut kapasitenin üzerinde çok yoğun hizmetler veriyorlar. Hepsine minnettarım” şeklinde konuştu.

Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer da “Hastalık, sadece hastanın değil onunla birlikte ailesinin, annenin, babaların, eşlerin birlikte paylaştığı, sınandığı bir ortam. Çoğu zaman bu görünmeyen fedakarlık en az tedavi kadar gereklidir. İşte ASUDE projesi bu görünmeyen kahramanlara uzanan şefkat elinin gayesinin bir ürünüdür. Kayseri Aile Platformu olarak kurulduğumuz bugünden beri aileyi güçlendirecek çalışmalar yapıyoruz. Bu proje devletimizin imkanlarıyla, kurumlarımızın iş birlikleriyle ve milletimizin merhamet anlayışıyla ortaya çıkan kıymetli bir dayanışma örneğidir” dedi.

Konuşmaların ardından ASUDE projesi kapsamında kurulan Aile Okulu'nun katılım belgesi takdim töreni gerçekleştirildi.