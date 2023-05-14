Ataş: 'Sandıktan ne çıkarsa çıksın milli iradeye herkesin sonuna kadar saygı duyacağına inanıyorum'

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, oyunu Dadaloğlu'da kullandı. Ataş, 'Vatandaşlık görevimizi yaparak oyumuzu kullandık. Kayserimize, ülkemize ve Türk Milletine hayırlı olsun' dedi. Ataş, ayrıca 'Sandıktan ne çıkarsa çıksın milli iradeye herkesin sonuna kadar saygı duyacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

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  • 14.05.2023 15:39
  • Güncelleme: 14.05.2023 16:05
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Ataş: 'Sandıktan ne çıkarsa çıksın milli iradeye herkesin sonuna kadar saygı duyacağına inanıyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, oyunu Dadaloğlu’da kullandı. Ataş, “Vatandaşlık görevimizi yaparak oyumuzu kullandık. Kayserimize, ülkemize ve Türk Milletine hayırlı olsun” dedi. Ataş, ayrıca “Sandıktan ne çıkarsa çıksın milli iradeye herkesin sonuna kadar saygı duyacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, oyunu Kayseri’nin Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’nde kullandı. Oy kullanacağı okula gelen Ataş’a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ataş, vatandaşlarla selamlaştıktan sonra oy kullanacağı sandığın başına geldi. Burada sandık görevlilerine görevlerinde başarı dileklerini de ileten İYİ Parti Milletvekili ve aynı zamanda Milletvekili adayı Dursun Ataş, daha sonra oyunu kullandı. Ataş, seçimin ülkemize, milletimize hayırlı olması temennisinde bulundu.

SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ TOMARZA İLÇEMİZİN DADALOĞLU MAHALLESİNDEYİZ

Milletvekili Dursun Ataş, “Söz verdiğimiz gibi Tomarza ilçemizin Dadaloğlu mahallesinde sandıktayız. Vatandaşlık görevimizi yaparak oyumuzu kullandık. Kayserimize, ülkemize ve Türk Milletine hayırlı olsun” dedi.

SANDIKTAN NE ÇIKARSA ÇIKSIN MİLLİ İRADEYE HERKESİN SONUNA KADAR SAYGI DUYACAĞINA İNANIYORUM

“Sandıktan ne çıkarsa çıksın milli iradeye herkesin sonuna kadar saygı duyacağına inanıyorum” diyen İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Kullandığımız oy hayırlı uğurlu olsun. Oyumuzu, bizim için manevi değeri olan, beynimizde, gönlümüzde farklı bir yeri olan Dadaloğlu’nun ismini taşıyan Dadaloğlu Kasabasında kullanıyoruz. Hem verdiğimiz oyun hem seçimlerimizin vatanımıza, milletimize, Türk Milletine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum Sandıktan ne çıkarsa çıksın milli iradeye herkesin sonuna kadar saygı duyacağına inanıyorum. Allah ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu etsin” şeklinde konuştu.

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İHA

Kayseri Gündem
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