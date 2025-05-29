Ataş “Kayseri'nin ortalamanın üzerinde yoğunluğa sahip olması, kat yüksekliği olarak doğru değil”

AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Yol Açık' programına katılarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Ataş yüksek katlı yapılaşmanın azaltılması, şehrin yatay mimariyle yayılması, ve Kayseri’nin daha yaşanabilir bir şehir haline getirilmesi gerektiğini belirtti. Ataş; “Çok katlı Kayseri dedik ve Kayseri Türkiye ortalaması 5.3 iken, Kayseri 8.2 dedim. Bunları eleştirdik. Bu da biraz rantın bir yere yoğunlaşması falan dedik. Bu ranta değil de daha yaşanabilir bir şeye dönelim dedik. Hatırlarsanız 20 katlar, 28 katlar falan Kayseri gibi bir yerde konuşuluyordu eskiden. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun Sahabiye 24 kattı. Orada biraz aşağı alındı. Şimdi aslında bunların çalışmalarını falan da bildiğim kadarıyla Büyükşehir yapıyor. Yayılmamız gerekiyor, alanımız var mı? Var. Genişlik olarak ara olarak Kayseri'nin öyle bir sorunu yok. Bir daha safiye evleri, bağ evleri, diğer şeyler depremden sonra yaygınlaşmaya başladı. Ben sizin fikrinizin doğru olduğunu inanıyorum ve yapılması gerektiğini inanıyorum. Şu anda imara açılan yerlerde de baktığımızda çok yüksek katlı yerler verilmiyor, çok yoğunluklu yerler verilmiyor. İş merkezlerinde falan veriliyor, takip ediyorum. Doğrusu bu, Kayseri bana çok uygun da bir şehir. Ve Kayseri'nin böyle Türkiye ortalamasının üzerinde bir yoğunluğa sahip olması kat yüksekliği olarak doğru değil şöyle illa ki bu deprem içinde değil. Depreme dayanıklı konutlar yapalım elli katlı yüz katlı depreme dayanıklı konutlar yapabilirsiniz ama insanın yaşam biçimi konusunda da yani birinci deprem kuşağında değil sonuçta Kayseri. Evet, deprem riski olan bir şehir ama az diğer şehirler kadar değil sadece depremi baz almadan gerçekten yaşanabilir bir şehir haline getirmek lazım. Yaşanabilir bir şehir şu an ama daha iyi yaşanabilir bir şehir haline getirilmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.