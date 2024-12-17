Atatürk'e özel konsere sayılı saatler

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Türk Halk Müziği Toplulukları tarafından Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yılı münasebetiyle düzenlenecek ortak konsere sayılı saatler kaldı.

Atatürk'e özel konsere sayılı saatler
Kayseri GündemEditör

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Türk Halk Müziği Toplulukları tarafından Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 105. yılı münasebetiyle düzenlenecek ortak konsere sayılı saatler kaldı.

Atatürk’ün sevdiği şarkılar başta olmak üzere yurdun dört bir yanından ezgilerin seslendirileceği konser, 19 Aralık Perşembe günü saat 20.00’de KAYÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Program; Talas Belediyesi’nin tüm diğer kültür sanat programlarında olduğu gibi yine ücretsiz olarak takip edilebilecek.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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