Atatürk için mevlit okutacak

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin önde gelen turizmcilerinden Gültekin Çetin, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için Sivas'ta mevlit okutacak.

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  • 25.10.2023 10:58
  • Güncelleme: 25.10.2023 14:37
Atatürk için mevlit okutacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin önde gelen turizmcilerinden Gültekin Çetin, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için Sivas’ta mevlit okutacak.

Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde turizmcilik işiyle uğraşan Gültekin Çetin, yıllardır içinde ukde olarak kalan düşüncesini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Tüm hazırlıklarını tamamlayan Çetin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı nedeniyle 29 Ekim 2023 Pazar günü Sivas Kale Camii’nde Öğle Namazını müteakip Mevlid-i Şerif okutacak.

İlk kez şahıs olarak yapılacak

Böyle bir işin şahıs olarak ilk defa kendisi tarafından yapılacak olmasının gururunu ve heyecanını yaşadığını belirten Çetin, önümüzdeki yıllarda da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhu için Mevlid-i Şerif okutmaya devam edeceğini belirtti. Gültekin Çetin, tüm Sivaslıları 29 Ekim 2023 Pazar günü Sivas Kale Camii’ne davet etti.

İHA

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