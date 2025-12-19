Atatürk Kayseri'ye kaç kez geldi?

Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele yıllarından Cumhuriyet’in ilk dönemine uzanan süreçte Kayseri’yi tam beş kez ziyaret etti. Her gelişinde Kayseri halkının büyük sevgi, coşku ve bağlılığıyla karşılanan Atatürk, bu ziyaretlerinde şehrin hem sosyal hem kültürel hem de ekonomik gelişimine önemli katkılarda bulundu. Atatürk’ün Kayseri’ye bıraktığı izler, yalnızca tarih sayfalarında değil, halkın gönlünde de derin bir yer edindi.

Mustafa Kemal Atatürk, ilk ziyaretini Heyet-i Temsiliye Reisi olarak, diğer dört ziyaretini ise Cumhurbaşkanı sıfatıyla gerçekleştirdi. Her gelişinde Kayserililer, Atatürk’e büyük sevgi ve coşkuyla sahip çıktı. O da Kayseri halkının vatanseverliğini ve ilerlemeye olan bağlılığını her fırsatta takdir etti.

‘İLK ZİYARET – 19 ARALIK 1919’

Heyet-i Temsiliye Reisi sıfatıyla Kayseri’ye gelen Mustafa Kemal Paşa, 18 Aralık 1919’da Sivas’tan hareket ederek 19 Aralık akşamı Kayseri’ye ulaştı. Soğuk ve karlı havaya rağmen halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Mustafa Kemal Paşa, “Yolunda ölmeye hazırız Paşam” sözleriyle selamlandı. İmamzade Reşid Bey’in evinde misafir edilen Paşa, ertesi gün belediyeyi ziyaret etti, Raşid Efendi Kütüphanesi’nde din adamları, esnaf ve tüccarlarla bir toplantı yaptı. Toplantıda birlik ve beraberliğin önemine değinen Mustafa Kemal Paşa, halktan destek istedi. Ardından dönemin saygın din adamlarından Kızıklızade Hoca Kasım Efendi’yi ziyaret eden Paşa, Hoca Kasım Efendi’nin “Doğudan mavi gözlü bir zat gelecek ve bu vatanı kurtaracak. Allahü’l-alem, o zatı muhterem siz olsanız gerektir.” sözleriyle büyük memnuniyet duydu. 21 Aralık 1919’da Kayseri halkına bir beyanname yayımlayarak teşekkür eden Mustafa Kemal Paşa, Ankara’ya gitmek üzere şehirden ayrıldı.

‘İKİNCİ ZİYARET – 13-14 EKİM 1924’

Atatürk, eşi Latife Hanım’la birlikte Erzurum dönüşünde Kayseri’ye geldi. 14 Ekim’de Kayseri Lisesi’ni ziyaret ederek okulun şeref defterine, “Kayseri Lisesini, müdürüyle, muallimleriyle, bütün talebesiyle Cumhuriyetin ateşli, feyizli bir ocağı bulduk...” sözlerini yazdı. O dönemde lise öğrencisi olan Behçet Kemal Çağlar, Atatürk hakkında coşkulu bir konuşma yaptı. Daha sonra Atatürk, onu “Ben bu genci Kayseri’den tanırım” diyerek hatırladı.

‘ÜÇÜNCÜ ZİYARET – 20 EYLÜL 1928’

Başvekil İsmet Paşa ile birlikte kente gelen Atatürk, yeni Türk harfleri üzerine halka bilgi verdi. Belediye bahçesine konulan kara tahta önünde yeni yazıyı bizzat öğretti, halkla birlikte uygulamalı dersler yaptı. Yeni harfleri kısa sürede öğrenen bir Kayserili vatandaşı göstererek “Bak İsmet, on günde öğrenmiş.” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

‘DÖRDÜNCÜ ZİYARET – 19 KASIM 1930’

Beyaz trenle çıktığı yurt gezisi kapsamında Kayseri’ye gelen Atatürk, özellikle Kayseri Lisesi’ni ziyaret etti. Derslere katılarak öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. 20 Kasım sabahı Sivas’a gitmek üzere şehirden ayrıldı.

‘BEŞİNCİ ZİYARET – 4 ŞUBAT 1934’

Atatürk, son Kayseri ziyaretinde şehirdeki kalkınma çalışmalarını yerinde inceledi. Tayyare Fabrikası’nı, Talas’ı ve Hunat Medresesi Müzesi’ni gezdi. Hunat Hatun Türbesi ve Camii’ndeki Selçuklu taş işçiliğini takdir eden Atatürk, müze çıkışında halkın büyük sevgi gösterileriyle karşılandı.