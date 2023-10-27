Atatürk'ün fotoğrafını yakan 3 kişi gözaltına alındı

Kayseri’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını yaktığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

İncesu ilçesinde bir parkta A.K.’nin Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını yaktığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, A.K. ile yanında bulunan A.N. ve H.E.’yi gözaltına aldı. Kayseri Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Kayseri’de cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yakılması olayına ilişkin sosyal medya platformlarında bir videonun dolaşıma girdiği tespit edilmiştir. Bahse konu olaya karışan kişiler tespit edilerek gözaltına alınmış olup, adli ve idari süreç başlatılmıştır" denildi.

İşlemleri tamamlanan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.