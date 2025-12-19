Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 106’ncı yılı kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Heyet-i Temsiliye Reisi olarak Kayseri’ye gelişinin 106’ncı yıldönümü kapsamında, Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlendi. Programda, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törene; Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Kadircan Kottaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, il müdürleri, siyasi partilerin il başkanları, rektörler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Düzenlenen törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çifte Kümbetler’de otomobilinden inen Atatürk’ün, 7’den 70’e toplanan Kayserililer’in samimi sevgisi, coşkusu ve kararlılığıyla karşılandığını belirtti. Başkan Büyükkılıç, “19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan kurtuluş ateşi, Anadolu’nun her köşesinde olduğu gibi Kayseri’de de kısa sürede karşılığını bulmuş, milletimizin gönlünde sönmeyen bir bağımsızlık sevdasına dönüşmüştür. Sivas Kongresi’nin ardından Heyet-i Temsiliye Reisi Gazi Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyetin, 18 Aralık 1919’da Sivas’tan yola çıkarak 19 Aralık 1919 Cuma günü tam da bugüne denk gelen şekliyle Kayseri’ye teşrif etmeleri; bu mücadelenin seyrini belirleyen tarihi dönüm noktalarından biri olmuştur. Hem şehrimiz hem ülkemiz, Anadolu’muz için. Mustafa Kemal Paşa, Çifte Kümbetler’de otomobilinden iniyor ve o arada Türk bayraklarıyla donatılmış cadde, sokaklarda 7’den 70’e toplanan Kayserili hemşehrilerimizin samimi sevgisi, coşkusu ve kararlılığıyla karşılanmış; bu karşılamada yalnızca bir lidere duyulan sevgi değil, aynı zamanda milletin kendi kaderine sahip çıkma iradesi böylece açıkça ortaya konmuş oluyor. O gün Kayseri, soğuk bir kış sabahına rağmen yüreğindeki istiklal ateşiyle sımsıcaktı. Çünkü Kayseri halkı, bağımsızlığın bedelini ödemeye hazır olduğunu sözle değil duruşuyla, alkışla değil fedakarlıkla gösteren bir toplum olduğunu ifade ediyordu. Gazi Mustafa Kemal Paşa, Kayseri’de yalnız değildi. Karşısında teslim olmayan bir millet, arkasında dimdik duran bir şehir vardı” ifadelerinde bulundu.