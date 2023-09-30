Ateş savaşçıları itfaiye ekipleri

Kayseri İtfaiyesi, kentte meydana gelen olaylara mesai mefhumu gözetmeksizin zorlu şartlar altında müdahale ederek vatandaşların takdirini topluyor.

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  • 30.09.2023 10:31
  • Güncelleme: 30.09.2023 11:42
Ateş savaşçıları itfaiye ekipleri
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İtfaiyesi, kentte meydana gelen olaylara mesai mefhumu gözetmeksizin zorlu şartlar altında müdahale ederek vatandaşların takdirini topluyor.

Kayseri İtfaiyesi, 17 noktada 326 personel ve 55 itfaiye aracıyla 7 gün 24 saat vatandaşların yardımına koşuyor. Kentte meydana gelen olumsuzluklara anında müdahale eden ekipler, vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Türk İtfaiye Teşkilatının 309, Kayseri İtfaiye Teşkilatının 97’inci kuruluş yıldönümümde İhlas Haber Ajansına konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, “Türk İtfaiye Teşkilatı’nın 309, Kayseri İtfaiye Teşkilatı’nın 97’inci kuruluş yıl dönümü münasebeti ile Eylül’ün son haftası itfaiye etkinlikleri çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak canlı ve etkin bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 17 noktada 326 personel ve 55 itfaiye aracıyla faaliyetlerini sürdürmekte olup, 112 numaralı numaradan arandığı zaman, açık adres belirtildiğinde acil durum ekipleri olaya müdahil olmaktadır. İklim değişikliğine bağlı olarak, aşırı yağışlarla birlikte arazi yangınlarının sayısında bir artış olduğunu, kontrol dışı ateş atılmasına bağlı olarak da bu yangınların kısmen büyüyerek, evlere sirayet etme riskini ön plana çıkarttığını, bu konuda halkımızın duyarlı olması gerektiği konusunda uyarıda bulunmak istiyorum. Acil durum ekiplerinden bir tanesi olan itfaiye 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bağlı olarak çalışan ekiplerden bir tanesidir. Halkımız 112 numaralı telefonu çevirdiklerinde hizmet verecek birimlerle buluşacaklar ve sorunu anlattıklarında uygun ekiplerin olay yerine bir an önce ulaşması gerçekleşmiş olacaktır” şeklinde konuştu.

Gençlere tavsiye

İtfaiye mesleğinin bütün acil durum mesleklerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Kızılkan, “Türkiye’nin 81 ilinde toplam 42 tane İtfaiye Meslek Yüksekokulu ve 13 tanede itfaiyemiz lisemiz var. Bu bölüm mezunlarının işe girmeleri spor aktivitesi, mülakat ve KPSS üzerinden gerçekleştirilmiş olup, iş bulma imkanı da çok yüksektir. Gençler bizim geleceğimizdir. Cumhuriyetimizin emanet edildiği en önemli topluluktur. Hayatlarını geleceğe hazırlamak suretiyle daha güvenli ve disiplinli bir çalışma ile adrenalini yüksek, yardım etmeyi ön plana çıkartan bir toplumun evlatları olarak kendilerini bu mesleğe edinme konusunda daha hassas davranmalarını, en azından araştırarak kendi yapılarına ve geleceklerine uygun ise bu mesleği tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. İtfaiyecilik sabırlı, inatçı ve fedakar olmayı ön plana çıkartan bir meslek. Bu meslekte kişi birey olarak ön planda olsa da toplum menfaatini gözeten, bu bayrak altında yaşayan bütün insanların hizmetini kendisine ilke edinip, bu hizmetin ulaşmasında gayret gösteren bir ekibin içerisinde yer almalarını tavsiye ederiz” diye konuştu.

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İHA

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