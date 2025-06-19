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  • ATİB Kurucu Başkanı Musa Serdar Çelebi Kayseri'de Temaslarda Bulundu

ATİB Kurucu Başkanı Musa Serdar Çelebi Kayseri'de Temaslarda Bulundu

ATİB (Avrupa Türk İslam Dernekleri Birliği) Kayseri Şubesi'nin daveti üzerine Kayseri'ye gelen ATİB kurucu başkanı Musa Serdar Çelebi, önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

ATİB Kurucu Başkanı Musa Serdar Çelebi Kayseri'de Temaslarda Bulundu

Geçtiğimiz yıl Kayseri'deki bazı çevrelerin Suriyelilere yönelik provokasyonları nedeniyle sığınmacıların zor bir dönem geçirdiğini belirten Çelebi, bu konuyla ilgili yetkililerle görüşerek, Suriyeli ailelerden özür diledi.

Kardeşlik Mesajı ve Destek Çağrısı

Kayseri'de Suriyeli ailelerle bir araya gelen Çelebi, onların sorunlarını dinleyerek, bu konudaki bilgilerini aktardı. Suriyeli toplulukların ileri gelenleriyle yaptığı görüşmelerde, kardeşliğin önemine vurgu yaptı ve yerel sivil toplum kuruluşlarının da bu yönde çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

Teşekkür Plaketi ve Gençlerle İletişim

Ziyareti sırasında Kızılay Başkanı Cafer Beydilli, Çelebi'ye teşekkür plaketi takdim etti. Ayrıca, sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelen Çelebi, üniversite öğrencileri ve mezunlarıyla iletişimin sürdürülmesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Bu bağlamda, gençlerin desteklenmesi ve toplumsal bağların güçlendirilmesi için yapılacak çalışmaların önemine dikkat çekti.

Musa Serdar Çelebi’nin Kayseri ziyareti, Suriyeli sığınmacılarla dayanışma ve kardeşlik mesajlarının yayılmasına katkı sağladı.

Haber Merkezi

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