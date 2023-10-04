Atık meyve ve sebzeler organik gübreye dönüştürülüyor

Çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekleyen Melikgazi Belediyesi, pazar yerlerinden toplanan sebze ve meyveleri kompost yöntemiyle organik gübreye dönüştürüyor.

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  • 04.10.2023 14:29
  • Güncelleme: 04.10.2023 15:06
Atık meyve ve sebzeler organik gübreye dönüştürülüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekleyen Melikgazi Belediyesi, pazar yerlerinden toplanan sebze ve meyveleri kompost yöntemiyle organik gübreye dönüştürüyor.

İlçedeki kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesine yönelik başlatmış olduğu sıfır atık projesi çerçevesinde atıkları geri dönüşüme kazandırmaya devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak adına geri dönüşümün öneminin farkındayız. Sıfır atık projesi çerçevesinde gerçekleştirilen geri dönüşüm çalışmalarında örnek ve referans olan belediyemiz yine örnek bir çalışmaya daha imza attı. Belediye olarak sebze ve meyve atıklarını pazar yerlerinden toplayarak geri dönüşüm tesisimizde bulunan kompost makinemizde doğal organik gübre üretimini sağlamış oluyoruz. Hem de pazar yerindeki çöp niteliğindeki atıkları değerlenmiş oluyoruz. Bu yeni başlattığımız geri dönüşüm uygulamasıyla temiz ve sürdürülebilir çevreye katkı sağlarken, atık yönetimi konusunda şuur oluşturmayı hedefliyoruz. Bizim temel hedeflerimiz sıfır atık projesini olabildiğince geliştirmek. Toplumsal şuur ve birliktelikle sıfır atık konusunda vatandaşlarımızın da duyarlılığı ile ülke ekonomisine büyük kazanç sağlamış oluruz. Doğal kaynakları ne kadar tasarruflu kullanırsak, bizden sonraki nesiller de o kadar az kaynak sıkıntısı çekecektir.” dedi.

İklim krizi, çevre kirliliği ve doğal kaynakların günden güne yok olmasına dikkat çeken Doç. Dr. Palancıoğlu, farkındalık oluşturma çalışmalarının da devam edeceğini belirtti.

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İHA

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