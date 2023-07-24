Atık Sudan 5 milyon 100 bin Kw Saat elektrik üretildi

 Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde 2022 yılında 5 milyon 100 bin Kilowatt Saat (kWh), bir süre önce işletmeye alınan Güneş Enerji Santrali (GES) sayesinde ise aylık 1 milyon kWh'den fazla elektrik enerjisi üretildi. 

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  • 24.07.2023 13:23
  • Güncelleme: 24.07.2023 15:11
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Atık Sudan 5 milyon 100 bin Kw Saat elektrik üretildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ bünyesinde hizmet veren, Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde 2022 yılında arıtılan atık sulardan oluşan birincil çamurun çürütülmesiyle 5 milyon 100 bin kWh elektrik üretildiğini kaydetti. 
Altyapı ile ilgili hizmetlerin vatandaşlara eksiksiz şekilde ulaştırılması için KASKİ’nin gece gündüz ayrımı yapmadan çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü, bunun yanı sıra yüksek enerji tüketimli tesislerinin enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerjiden karşılamak üzere de harekete geçtiklerini söyleyen Büyükkılıç, “KASKİ’miz bünyesinde hizmet veren, Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nde 2022 yılında arıtılan atık sulardan oluşan birincil çamurun çürütülmesiyle 5 milyon 100 bin kWh elektrik üretildi. Atıksu arıtma çamurundan yaklaşık olarak yılda 2,6 milyon m3 biyogaz üretilmekte olup, üretilen biyogazın jeneratörlerde yakılması ile de 5 milyon 100 bin kWh elektrik enerjisi üretilmektedir. Bununla birlikte tesisimizde kirli sular da çevreye zarar verilmeden arıtılıyor. Ayrıca elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’mizin hemen yanı başında nisan ayında üretime başlayan 5 mW kapasiteye sahip Güneş Enerji Santrali sayesinde ihtiyaç duyduğumuz elektrik enerjisinin bir kısmını buradan karşılamaya başladık. Söz konusu tesisimizden aylık 1 milyon kWh’den fazla elektrik enerjisi üretilmektedir. Yenilenebilir güneş enerji kaynağından üretilecek elektrik sayesinde, çevre sağlığı korunarak karbondioksit salınımının azaltılacağı ve 81 bin 698 metrekarelik alanda kurulan Güneş Enerji Santrali’nde yılda yaklaşık 11 milyon kWe üretim sağlanacak” şeklinde konuştu. 

Büyükkılıç, diğer yandan Hacılar İlçesi Karpuzsekisi ve İncesu İlçesi Tahirini Mahallelerinde de GES için çalışmaları başlattıklarını hatırlatarak, “Tüm bunlar vatandaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek adına gerçekleştiriliyor. Hedefimiz kentimizde altyapıyı dünya standartlarında bir yapıya kavuşturmak” dedi.

1ha

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