Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi 2 katına çıkarılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ bünyesindeki Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin nüfus artışına bağlı olarak ihtiyaca daha uygun hale getirilmesi için kapasitesinin iki katına çıkarılacağını söyledi.

PAYLAŞ
  • 30.01.2023 12:13
  • Güncelleme: 30.01.2023 12:13
  • 60
Atıksu Arıtma Tesisinin kapasitesi 2 katına çıkarılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ni yerinde inceledi. Tesiste KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, Daire Başkanı ve teknik ekipten son durum hakkında bilgi alan Büyükkılıç’a ayrıca planlanan yeni yatırımlar hakkında sunum yapıldı.
Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Yaklaşık 20 yıl önce yapılan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimiz ile bugüne kadar şehrimizin arıtma hizmetlerini karşılamaya çalıştık. Nüfus o zamana göre tam iki misline ulaşınca ister istemez bu nüfus artışına bağlı olarak arıtma tesislerimizin de bir o kadar kapasitesinin arttırılması gerektiği anlayışı ortaya çıktı. Bu anlayış içerisinde gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle kapasite artırımı için çalışmalar başlatıldı” ifadelerini kullandı. 

“İHALESİ MART AYINDA YAPILACAK”

İnşaatın başlaması için önümüzdeki mart ayında ihaleye çıkılacağını belirten Büyükkılıç, “Şu anda projemiz kabul edildi, onaylandı. Proje hayata geçirildiğinde Kayseri’mizin arıtma ile ilgili sorunları tamamen ortadan kalkmış olacak. Daha sonraki süreçte de buradan çıkan kurutulmuş çamurların yakılması ile alakalı finansman ve yöntem araştırmalarımız devam etmektedir. İnşallah 2 sene süre zarfında da işin tamamlanacağını paylaşmak suretiyle ihale sürecine katılım sağlayacak firmalara şimdiden hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

2000-2003 yıllarında yapımı tamamlanarak Ağustos 2003’te işletmeye alınan, 110 bin m³/gün kapasiteli Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, şehrin beş metropol ilçesi olan Kocasinan, Melikgazi, Talas, İncesu ve Hacılar ilçelerinde ikamet eden 1 milyon 157 bin 405 vatandaşa hizmet veriyor. Şehrin son yıllardaki gelişimi, göç ve kentteki doğal nüfus artışları nedeniyle kurumun sürdürülebilir şekilde atıksu arıtma hizmetine devam edebilmesi için Kayseri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nde kapasite artışı ihtiyacı doğdu. Bu doğrultuda 2023 yılı Nisan ayında yapımına başlanacak iş ile birlikte tesiste bulunan tüm ünitelerin kapasiteleri iki katına çıkarılacak. Tesisin kapasitesi 220 bin m³/gün düzeyine ulaştırılacak olup, 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor. Bu sayede tesis, kente gelecek yıllarda da kesintisiz ve AB standartlarında atıksu arıtma hizmeti vermeye devam ederek Kayseri’nin çevre ve su kaynaklarının korunmasını sağlayacak.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'ye yeni ihracat kapısı: Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB

Kayseri'ye yeni ihracat kapısı: Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB

Tüketiciler Birliği'nden 'bina yönetimi' uyarısı

Tüketiciler Birliği'nden 'bina yönetimi' uyarısı

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 25 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 25 gözaltı

Melikgazi Belediyesi ve Öğrenciler Sokak Hayvanlarına Mama Dağıttı

Melikgazi Belediyesi ve Öğrenciler Sokak Hayvanlarına Mama Dağıttı

Kocasinan'da Çölyak İle İlgili Hem Akademik Hem de Uygulamalı Eğitim

Kocasinan'da Çölyak İle İlgili Hem Akademik Hem de Uygulamalı Eğitim

Kocasinan Belediyesi'nin Ampute Futbol Takımı'nda Hedef Şampiyonluk

Kocasinan Belediyesi'nin Ampute Futbol Takımı'nda Hedef Şampiyonluk

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

5
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

6
İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: 'Partimizi daha ileriye taşımak için adayım'

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Adayı Şener: “Partimizi daha ileriye taşımak için adayım”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yazarımız Halil Manuş'un yeni bir şiiri daha bestelendi

Yazarımız Halil Manuş'un yeni bir şiiri daha bestelendi

Savran'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Savran'dan Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

DAHA FAZLA
Güven timleri bir haftada bin 756 kişiyi sorguladı

Güven timleri bir haftada bin 756 kişiyi sorguladı

YRP'li Önder Narin, 'Seçimi Yeniden Refah Partisi belirleyecek'

YRP’li Önder Narin, “Seçimi Yeniden Refah Partisi belirleyecek”

Okul servis ücretlerine zam geldi

Okul servis ücretlerine zam geldi

1 haftada 13 bin 97 şahıs, 53 bin 769 araç sorgulandı

1 haftada 13 bin 97 şahıs, 53 bin 769 araç sorgulandı

Güven Timleri 1 haftada 3 aranan kişiyi yakaladı

Güven Timleri 1 haftada 3 aranan kişiyi yakaladı