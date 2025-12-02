Atıl durumdaki bina, Adliye ek binası olarak hizmet verecek

Kayseri’de bir süredir atıl durumda bulunan binanın, Adalet Bakanlığı’na ek bina yapılmak üzere tahsis edilmesi için devir teslim töreni düzenlendi. Kızılay Derneği’ne ait olan bina, gerekli çalışmaların yapılmasının ardından Milli Emlak Genel Müdürlüğü’ne ardından Adalet Bakanlığı’na teslim edildi. İnşaat halinde ve yüzde 32’si biten binaya, Adliye binasında bulunan Hukuk Mahkemeleri taşınacak.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Adalet binamızın yetersiz olabileceği endişesini başsavcımız zaman zaman söylerdi. Özellikle yeni atamalarla beraber nasıl bir çözüm bulalım diye konuşulurdu. İşte bu konuda da devreye Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu girdi. Arkada gördüğümüz bina, belli bir zamandır bitmemiş olması bizim açımdan üzücü bir durumdu. Çünkü bir bina yapılıp yüzde 32'si tamamlanmış, devamı eksik durduğu sürece her türlü tehlikeye açık, her türlü sıkıntı olabilecek bir mekân olarak karşımızda durmaktaydı. İşte bu durumda başsavcımızın burayı adalet ek hizmet binası yapma talebi, Kızılay'ımızın bunu uygun görmesi, ancak tabii bu süreçlerin her birisinde Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu'nun Ankara'da aşama aşama takip etmesi, bizi her aşamada bilgilendirmesi gerçekten kıymetliydi ve bugün itibarıyla da burasının devri tamamlandı ve artık yine Sayın vekilimizden buranın yapımı için destek istiyoruz. Yine başsavcımızdan takibiyle inşallah komisyon başkanımızla beraber, adalet temsilcilerimizle beraber bu binanın ek hizmet binası olarak açılışını hep beraber göreceğiz” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; “Kayseri'de bir tabir vardır: "Boş duranı sevmez Kayserili" Bu bazen insanoğlu, bazen boş bina olur. Bu boş binanın burada boş durmasından dolayı, hakikaten arzu edilmeyen işlemlerin yapıldığı, çevresine rahatsızlık verildiğiyle alakalı zaman zaman bizim de kulağımıza bazı şeyler geliyordu. Tabii ki emniyetimiz bu konuda deneyimli, bunlara fırsat vermez. Ancak binanın da boş durmasını biz de içimize sindiremedik. Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Bey'in makamında aldık soluğu. Sayın Bakanımız burayla alakalı geçen Kasım ayında talimatlandırdı. Bunun adliyeye kazandırılmasıyla alakalı fikrimize destek verdi. Aradan geçen zaman zarfında ki 1 yıla yakın bir zaman oldu, yazışmalar, becayişin gerçekleşmesi vesaire. Uzun lafın kısası, burada ihtiyaç olan bir bina şehrimize adalet mekanizmasına kazandırılmış oldu” şeklinde konuştu.

Ek hizmet binasının ihtiyaç haline geldiğini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz; “Malumunuz olduğu üzere son yıllarda adalet hizmetinin daha iyi, daha çabuk ve nitelikli verilmesi amacıyla ve yargı iş yükünün azaltılarak isabetli kararların verilmesi amacıyla teşkilatımız ciddi manada büyüme gösterdi. Ve mevcut binalarımız maalesef ihtiyacı karşılamaya yetmez hâle geldi ve birçok ilde ek bina arayışları ya da yeni bina yapılması gündeme geldi. Hükûmetimiz ve Bakanlığımız da birçok yerde yeni adliye binaları inşa etti. Ancak Kayserimizde biz ek bina ile bu ihtiyacın ve sorunun çözüleceğini düşünerek arayış içerisine girmiş idik. Şu an mevcut hâlihazırda aktif olarak faaliyette olan 8 tane ağır ceza mahkememiz, 29 tane asliye ceza mahkememiz, 2 tane infaz hakimliğimiz, 3 tane çocuk mahkemesi, 4 tane sulh ceza hâkimliği, 2 tane asliye ticaret mahkemesi, 15 asliye hukuk mahkemesi, 9 sulh hukuk mahkemesi, 11 aile mahkemesi, 6 icra mahkemesi, 12 tane iş mahkemesi, 1 kadastro mahkemesi, 2 tane tüketici mahkemesi olmak üzere 103 tane mahkememiz faaliyet göstermekte. Bakanlığımız tarafından kurulmuş ancak faaliyete henüz geçirilmemiş mahkemelerimiz bu sayıya dahil değil. Son kararnameyle beraber adliyemizde 93 Cumhuriyet Savcısı, 134 hâkimimiz ve 1038 adliye personelimiz hizmet yürütmektedir. Mevcut binamız 23.07.2013 tarihinde faaliyete geçirilmiş olup 57.000 metrekare kapalı alana sahip idi. Geldiğimiz gün itibarıyla şu anda yeni kurulan mahkemelerimize yer bulmakta ciddi manada sorun yaşamaktayız. Daha önce yer olmadığından Bölge Adliye Mahkememizin faaliyete geçmesiyle beraber icra müdürlüklerimiz, icra mahkemelerimiz, infaz hâkimliklerimiz ve asliye ticaret mahkemelerimiz Bölge Adliye Mahkemesinin zemin ve 1. katında faaliyet yürütmekteydi ve hâlen yürütmeye de devam ediyor. İşte bu vesileyle Kızılay'a ait binanın adliye, adliyemizin ek binası olması hasebiyle 1 yıl önce bir çalışma başlattık. Bu fikir önce bizden sonra da Kızılay Derneğinin il başkanı Sayın Cafer Beydili'den olumlu görüşle ortaya çıkınca talip olduk. Resmî girişimlerimizi Bakanlığımız üzerinden yürüttük. Milli Emlak Genel Müdürlüğü gerekli çalışmaları yaptı. Bu süreçte en çok desteği Sayın Milletvekilimiz Şaban Çopuroğlu beyefendiden gördük. Kendisi bizzat adım adım o süreçteki iş ve işlemleri takip etti. En sonunda Kızılay Derneğinin genel merkezi Silivri'de bir araziye talip oldu. Milli Emlak'a ait. Bu arazinin birkaç ildeki araziyle trampası karar altına alındı ve bu trampa içerisinde bu bina da Milli Emlak Genel Müdürlüğüne geçmiş oldu. Oradan da bize Adalet Bakanlığına tahsisi yapıldı. Yaklaşık 1 ay kadar önce de Milli Emlak İl Müdürlüğümüzden biz binanın teslimini aldık ve çalışmalarımıza başladık. Şu anda hangi aşamadayız? Şimdi binanın yeni adliye ek binası olduğu için proje değişikliği olacak, ruhsatı alınacak ve Bakanlığımızdan ödenek isteyeceğiz inşallah. Yeni yılda 2026'da bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra da binanın inşaatı tamamlanır tamamlanmaz, adliyemizdeki hukuk mahkemelerini sığabildiği ölçüde bu binaya taşımayı düşünüyoruz. Planımız ve düşüncemiz şimdi bu aşamada. Ana bina tamamıyla savcılık ve ceza mahkemelerinden müteşekkil olup hizmete bu şekilde devam edecek inşallah” ifadelerini kullandı.