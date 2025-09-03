Atıl tarım arazileri üretime kazandırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl üst üste ekilmeyen arazileri tespit ederek Kasım 2025'ten itibaren kiraya verecek. Düzenleme Danıştay tarafından Anayasa Mahkemesi'ne taşınsa da yürütmeyi durdurma veya iptal kararı alınmadığı sürece uygulama devam edecek.

81 ilde kurulan Arazi Tespit Komisyonları, 2024 üretim yılında 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar alanın işlenmediğini belirledi. Nihai listeler il ve ilçelerde ilan edildi.
Kiralamalarda öncelik, arazinin bulunduğu köydeki çiftçilere, tarımsal kooperatiflere ve birliklere verilecek. Bakanlık, uygulamanın kırsalda istihdamı güçlendireceğini, küçük ölçekli çiftçilerin üretimden kopmasını önleyeceğini ve ekonomiye milyonlarca lira katkı sağlayacağını açıkladı.

