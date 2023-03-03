Atilla Karaoğlan, bu sezon ilk kez Kayserispor maçı yönetecek

Kayserispor-Fenerbahçe maçının orta hakemi olarak atanan Atilla Karaoğlan, bu sezon ilk kez Kayserispor maçında düdük çalacak. Karaoğlan, geçen sezon Kayseri'de oynanan ve konuk ekibin 4-0 üstünlüğü ile sona eren maçı da yönetmişti.

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  • 03.03.2023 09:23
  • Güncelleme: 03.03.2023 09:42
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Atilla Karaoğlan, bu sezon ilk kez Kayserispor maçı yönetecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserispor-Fenerbahçe maçının orta hakemi olarak atanan Atilla Karaoğlan, bu sezon ilk kez Kayserispor maçında düdük çalacak. Karaoğlan, geçen sezon Kayseri’de oynanan ve konuk ekibin 4-0 üstünlüğü ile sona eren maçı da yönetmişti.

Süper Lig’in 24.haftasında Kayseri’de oynanacak Kayserispor-Fenerbahçe maçına atanan hakem Atilla Karaoğlan, bu sezon ilk kez Kayserispor maçında düdük çalacak. Bu sezon 8 Süper Lig maçına çıkan Sakarya Bölgesi hakemi, 5-4 biten Fenerbahçe-Karagümrük, 7-0 biten Galatasaray-Başakşehir maçlarının da hakemiydi. Son olarak Ümraniyespor ile Adana Demirspor arasında oynanan maçı yöneten Atilla Karaoğlan, bu sezon Beşiktaş ve Trabzonspor’un da birer maçında düdük çaldı.

Atilla Karaoğlan, geçen sezon Kayseri’de oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçını da yönetmişti. Bu maçı konuk takım 4-0 kazanmıştı.

İHA

Kayseri Gündem
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