Atlas Eğitim Kurumları Öğrencileri Rektör Altun'u konuk etti

Öğrencilere İlham Verici Mesajlar

Rektör Prof. Dr. Altun, etkinlikte öğrencilere ERÜ hakkında detaylı bilgiler sunarak, kariyer planlaması konusunda da değerli tavsiyelerde bulundu. Eğitim hayatının zorluklarına değinen Altun, başarının temel unsurlarının istikrar, özgüven ve çalışma azmi olduğunu vurguladı. Öğrencilere şu sözlerle seslendi: “Kendinize güvenin, emekler karşılıksız kalmaz.”

Okumanın ve Araştırmanın Önemi

Rektör Altun, konuşmasında tarih, kültür, ahlak ve etik değerlerin her mesleğin temelini oluşturduğunu belirtti. Gençlere kitap okumanın önemini hatırlatarak, “Okumak en güzel dosttur. Araştırmak en güzel alışkanlıktır. Bunları yaptığınız zaman değeriniz artmaktadır. Ancak bu değerin karşılığını beklemeyin, kendiniz için yapın” dedi.

Yabancı Dillerin Önemi

Uluslararasılaşmanın önemine de dikkat çeken Rektör Altun, dil öğrenmenin kariyer gelişimindeki rolünü vurguladı. “Bir insanın ana dili ne kadar güçlü olursa yeni dil öğrenmesi o kadar kolay oluyor. Lütfen en az üç yabancı dil öğrenin” diyerek, öğrencilere dil öğrenme konusunda cesaret verdi.

Etkinlikte Duygusal Anlar

Etkinlikte, Atlas Eğitim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Kök, Prof. Dr. Altun’un bilimsel çalışmaları, projeleri ve akademik başarıları hakkında bilgi vererek, öğrencilerle buluşmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Program, Atlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ali Ulusoy’un Rektör Altun’a hediye takdimiyle sona erdi.

Atlas Eğitim Kurumları, öğrencilerine ilham vermeye ve kariyer yolculuklarında destek olmaya devam ediyor. Bu tür etkinlikler, gençlerin başarıya giden yolda motivasyonlarını artırırken, eğitimdeki farkındalıklarını da pekiştiriyor.