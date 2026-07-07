Atletizm sporcuları İzmir'den madalyalarla döndü

3-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada Döndü Kübra Boyraz, kadınlar 3000 metre yarışında Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı. Kıyasettin Kara ise 5000 metre branşında hem U23 hem de Büyükler kategorilerinde birincilik elde ederek çifte Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Şampiyonada Sümeyye Erol, 3000 metre engelli yarışında Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, Ramazan Baştuğ da 5000 metre Büyükler kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti. Elde edilen başarıların ardından sporcular ile antrenörler Cihat Ulus, Zehra Polat Şarvan ve Süleyman Altınoluk tebrik edilirken, başarılarının devamı temennisinde bulunuldu.