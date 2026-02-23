  • Haberler
  • Spor
  • Atletizmciler Sümeyye ve Kıyasettin Balkan Şampiyonasından madalyayla döndü

Atletizmciler Sümeyye ve Kıyasettin Balkan Şampiyonasından madalyayla döndü

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda, 3 Bin metre Büyük Kadınlar kategorisinde mücadele eden Olimpik Kadro sporcusu Sümeyye Erol Şampiyon olurken, 3 bin metre Büyük Erkekler kategorisinde mücadele eden TOHM sporcusu Kıyasettin Kara üçüncü oldu.

Atletizmciler Sümeyye ve Kıyasettin Balkan Şampiyonasından madalyayla döndü

Balkan Salon Atletizm Şampiyonası Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da düzenlendi. Şampiyonaya milli takımımız adına Kayseri’den 3 Bin Metre Büyük Kadınlar kategorisinde mücadele eden Olimpik Kadro sporcusu Sümeyye Erol altın madalya kazandı. Üç Bin Metre Büyük Erkekler kategorisinde mücadele eden Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Kıyasettin Kara ise üçüncü oldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Bağımsız Meclis Üyesi Ülker: Büyükşehir Belediyesine 900 metre mesafede aylardır çamur çilesi
Bağımsız Meclis Üyesi Ülker: Büyükşehir Belediyesine 900 metre mesafede aylardır çamur çilesi
Bakan Hakan Fidan Kayseri'ye geliyor
Bakan Hakan Fidan Kayseri’ye geliyor
FETÖ/PDY üyesi şahıs Bünyan'da yakalandı
FETÖ/PDY üyesi şahıs Bünyan’da yakalandı
Kayseri KOSGEB desteklerinde Türkiye 4'üncüsü oldu
Kayseri KOSGEB desteklerinde Türkiye 4’üncüsü oldu
Başkan Çolakbayrakdar, 'Belediyecilik gönüller arasında da yol yapmaktır'
Başkan Çolakbayrakdar, “Belediyecilik gönüller arasında da yol yapmaktır”
Atletizmciler Sümeyye ve Kıyasettin Balkan Şampiyonasından madalyayla döndü
Atletizmciler Sümeyye ve Kıyasettin Balkan Şampiyonasından madalyayla döndü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!