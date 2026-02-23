Atletizmciler Sümeyye ve Kıyasettin Balkan Şampiyonasından madalyayla döndü
Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda, 3 Bin metre Büyük Kadınlar kategorisinde mücadele eden Olimpik Kadro sporcusu Sümeyye Erol Şampiyon olurken, 3 bin metre Büyük Erkekler kategorisinde mücadele eden TOHM sporcusu Kıyasettin Kara üçüncü oldu.
Balkan Salon Atletizm Şampiyonası Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da düzenlendi. Şampiyonaya milli takımımız adına Kayseri’den 3 Bin Metre Büyük Kadınlar kategorisinde mücadele eden Olimpik Kadro sporcusu Sümeyye Erol altın madalya kazandı. Üç Bin Metre Büyük Erkekler kategorisinde mücadele eden Türkiye Olimpiyata Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Kıyasettin Kara ise üçüncü oldu.