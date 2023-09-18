Atlı Okçuluk final müsabakaları nefes kesti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile birlikte 12 şehirden 75 sporcunun yarıştığı Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına katıldı.

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  • 18.09.2023 10:42
  • Güncelleme: 18.09.2023 10:42
Atlı Okçuluk final müsabakaları nefes kesti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ile birlikte 12 şehirden 75 sporcunun yarıştığı Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakalarına katıldı.

Kayseri’de, büyükşehir belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde 2023 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakaları, Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde, 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleşti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde gerçekleşen etkinliklere katıldı. Şampiyonaya Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, önceki dönem Ekonomi Bakanlarından Mustafa Elitaş, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve çok sayıda sporsever katıldı. Büyükkılıç ve protokol, tabla bendi müsabakası ve kabak bendi müsabakaları ile tamamlanan 2023 Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası final müsabakalarında nefes kesen yarışları ilgiyle izledi. Şampiyonada tabla bendinde birinci Alperen Alptekin, ikinci Abdullah Ali İdris ve üçüncü de Yiğit Kerem Kekeç oldu.

Kabak bendinde ise Alperen Demir’in ilk sırayı göğüslediği yarışmada, ikinciliği Emre Kibar ve üçüncülüğü Veysel Batuhan Boy elde etti. Ödül töreninde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kayseri’de bu kadar güzel bir tesisin olmasının bütün bunları mümkün kıldığını, Atlı Okçuluk sezonun isminin Şafak Tavkulu olmasının ayrıca bir anlamı olduğunu belirterek, bu işin öncülerini yad etmenin önemine vurgu yaptı. Sporcuların sayısının arttığını ifade eden Erdoğan, bu tesislerin artmasını hedeflediklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

“Türkiye’de 4 adet geleneksel spor federasyonunun olması bizi daha da güçlü kılıyor. Kurumsal anlamda netice almaya bizi daha da yaklaştırıyor. Tabii ki Cumhurbaşkanımıza geleneksel sporlarımıza desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Belediyelerimizin ilgisini görüyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz bunlardan bir tanesidir. Onların ön ayak olmasıyla bu tür tesisler meydana geliyor. Yanı başımızda okçuluk salonu var. Buradan milli sporcular yetişmeye başladı bile. Çok kısa sürede sonuç alıyoruz. Bu bizim milli sporumuz. Milli sporumuz olan okçuluk ve binicilik, güreşin yanında haklı yerlerini alacaklar. Dünyada yalnız güreşte değil, okçuluk ve binicilikte de Türkler, en başa oynayan millet olarak bilinecekler. Yeni yetişen nesillerimiz de bunların bizim ata sporlarımız, milli sporlarımız olduğunu bilecekler.”

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ise bu sezonun son okunun atıldığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği desteklerle federasyon sayısının 4’e çıktığını söyledi.

Konuşmaların ardından ödül merasimine geçilirken, dereceye girenlere madalya ve kupalarını takdim eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’mizde iki gündür müstesna bir gün yaşattınız. Böyle tesislerin Kayseri’mize kazandırılmasında desteğini esirgemeyen Bilal Erdoğan başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Dereceye girenlere başarılar diliyorum” diye konuştu.

Protokol ile birlikte tesisleri gezen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ok atmayı da ihmal etmedi.

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İHA

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