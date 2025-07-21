Atlı Okçuluk Şampiyonası Kayseri'de Gerçekleşti

Gaziantep, Nevşehir, Kahramanmaraş ve Kayseri'den gelen 64 lisanslı sporcu, geleneksel okçuluk ve biniciliğin eşsiz uyumunu sergileyerek zorlu parkurlarda mücadele etti. Bu etkinlik, Türk kültürünün köklü mirasını günümüze taşıyarak, sporun gelenekten geleceğe nasıl taşınabileceğini bir kez daha gösterdi.

Şampiyona, Kayseri'nin spor altyapısı ve organizasyon yetkinliği ile birlikte kültürel mirasın korunmasına yönelik iş birliğini tüm Türkiye’ye tanıttı. Kayseri, bu tür organizasyonlarla ulusal ve uluslararası spor turizminin önemli merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor.