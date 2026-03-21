ATM’de “yardım” tuzağı: 24 bin 400 lira çalan kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince ATM'den para çeken vatandaşa yardım edeceğini söyleyerek 24 bin 400 lira çaldığı tespit edilen H.K. (35) yakalandı. Suça konu paralar eksiksiz olarak ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince Melikgazi İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana gelen "Hırsızlık" olayı ile ilgili yürütülen araştırmalar kamera incelemeleri neticesinde; ATM’den para çeken vatandaşa yardım edeceğini söyleyerek 24 bin 400 lira çaldığı tespit edilen H.K. (35) yakalandı. Suça konu paralar eksiksiz olarak ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

