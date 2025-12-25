Atölye Melikgazi Binlerce Kursiyere Hizmet Veriyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her yaştan vatandaşın yeteneklerini geliştirmeleri için özel eğitimler verilen Atölye Melikgazi kurslarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek hayata geçirdiğimiz hizmetlerimiz çığ gibi büyüyor. Melikgazi Belediyemiz meslek edindirme kursları kapsamında 19 tesisimizde 40’tan fazla branşta, 5000’den fazla kursiyerimiz eğitim görüyor. Fitness, yüzme, bilgisayar işletmeciliği, zabıt katipliği, diksiyon, adli kalem, ev tekstili, kadın giyim modelistliği, hediyelik eşya yapımı, ebru, glutensiz mutfak, Türk mutfağı, yaş pasta, çini, seramik, resim, emlak danışmanlığı, okul öncesi çocuk gelişimi, halk oyunları, iğne oyası, şiş, örgü, dekoratif ev aksesuarları, inci çanta tığ örgü, amigurumi, maraş işi geleneksel el nakışları, tel kırma, fotoğrafçılık, canva ile dijital tasarım gibi alanlarda verdiğimiz eğitimlerle vatandaşlarımız yeteneklerini geliştirebiliyorlar. Atölye Melikgazi kurslarımız çok seviliyor, çok rağbet görüyor. İlgi gösteren, kendini geliştirmeyi seven tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurslarımız devam edecek.” dedi.