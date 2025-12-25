Atölye Melikgazi Binlerce Kursiyere Hizmet Veriyor

Melikgazi Belediyesi'nin 19 tesisinde 40'tan fazla branşta 5000'den fazla kursiyer ile eğitimlerine devam eden Atölye Melikgazi, vatandaşların ilgi duydukları alanda hem teorik hem de pratik olarak gelişmelerine imkan sağlıyor.

Atölye Melikgazi Binlerce Kursiyere Hizmet Veriyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla her yaştan vatandaşın yeteneklerini geliştirmeleri için özel eğitimler verilen Atölye Melikgazi kurslarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek hayata geçirdiğimiz hizmetlerimiz çığ gibi büyüyor. Melikgazi Belediyemiz meslek edindirme kursları kapsamında 19 tesisimizde 40’tan fazla branşta, 5000’den fazla kursiyerimiz eğitim görüyor. Fitness, yüzme, bilgisayar işletmeciliği, zabıt katipliği, diksiyon, adli kalem, ev tekstili, kadın giyim modelistliği, hediyelik eşya yapımı, ebru, glutensiz mutfak, Türk mutfağı, yaş pasta, çini, seramik, resim, emlak danışmanlığı, okul öncesi çocuk gelişimi, halk oyunları, iğne oyası, şiş, örgü, dekoratif ev aksesuarları, inci çanta tığ örgü, amigurumi, maraş işi geleneksel el nakışları, tel kırma, fotoğrafçılık, canva ile dijital tasarım gibi alanlarda verdiğimiz eğitimlerle vatandaşlarımız yeteneklerini geliştirebiliyorlar. Atölye Melikgazi kurslarımız çok seviliyor, çok rağbet görüyor. İlgi gösteren, kendini geliştirmeyi seven tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kurslarımız devam edecek.” dedi.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erkilet'te 78 dairenin kat karşılığı ihalesi 30 Aralık'ta yapılacak
Erkilet’te 78 dairenin kat karşılığı ihalesi 30 Aralık’ta yapılacak
Milletvekili Çopuroğlu, 270 milyon TL'lik projeyi duyurdu
Milletvekili Çopuroğlu, 270 milyon TL'lik projeyi duyurdu
Kayseri'deki 2 firmanın ürünlerinde usulsüzlük tespit edildi
Kayseri’deki 2 firmanın ürünlerinde usulsüzlük tespit edildi
2. Konut ve Yapı Fuarı Düğün Salonunda Açıldı
2. Konut ve Yapı Fuarı Düğün Salonunda Açıldı
Kayseri Üniversitesi'nde Geleceğin Aşçıları Önlüklerini Giydi
Kayseri Üniversitesi'nde Geleceğin Aşçıları Önlüklerini Giydi
Başkan Büyükkılıç'tan Regaip Kandili Mesajı
Başkan Büyükkılıç'tan Regaip Kandili Mesajı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!