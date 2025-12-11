  • Haberler
Atsız, vefatının 50. yıldönümünde Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde anıldı

Hüseyin Nihal Atsız, vefatının 50. yıldönümünde Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde anıldı. Anma programında Atsız'ın romanları, şiirleri ve fikir yazılarıyla Türk kültürüne yaptığı katkılara dikkat çekildi.

Türk yazar, Türkolog, şair, düşünür ve öğretmen Hüseyin Nihal Atsız 11 Aralık 1975 tarihinde hayatını kaybetti. Atsız, vefatının 50. yıldönümünde Celal Bayar Anadolu Lisesi’nde anıldı. Anma programına Prof. Dr. Şamil Yeşilyurt, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Anma programında Atsız’ın romanları, şiirleri ve fikir yazılarıyla Türk kültürüne yaptığı katkılara dikkat çekildi. Prof. Dr. Şamil Yeşilyurt’un konuşmasının ardından öğrenciler tarafından Atsız’ın ‘Kahramanların Ölümü’ adlı şiiri oratoryosu seslendirildi. Etkinliğe katılan Mustafa Altınkaynak ise ‘Yolların Sonu’, 'Ay Yüzlü Güzel Konçuy' ve 'Bozkurtların Bayramı' gibi bestelenmiş Atsız şiirlerinden oluşan bir dinleti sundu.

Haber Merkezi

