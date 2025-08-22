Av sezonu başlıyor: Avcılara eğitim ve güvenlik çağrısı

Türkiye’de 2025-2026 av sezonu 23 Ağustos’ta başlıyor. Erciyes Avcılık Atıcılık ve Su Ürünleri Derneği Başkanı Kadir Demirkaya, av kararının alınması, avcılık ve av sezonunda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verdi. Demirkaya: “Av kararı ilçelerden başlar, ilde toplanır, Ankara'da Merkez Av Komisyonu'nun aldığı kararlar nihayete erer ve resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürür diye girer. Bize göre avcılık doğa sporudur. Ama elinde tüfek olması insanlara alerji doğuruyor. O da ayrı bir olay. Avcının yüzde 80'i doğada spor yapmak için uğraşıyor. Avcılara biz gereken bilgiyi veriyoruz. Her avcı, avcı olmadan evvel avcı eğitim kursu alır. Bunun içinde de çeşitli faktörler var. Dersi iyi dinleyenler zaten çözer olayı. Dinlenmeyenlere eğer bir şeyler tavsiye ediyor derseniz, avda güvenlik çok önemlidir. Araç, yere çıkan malzeme çok önemlidir. Malzemenin eksikliği doğada insanları perişan eder. Genç avcılara gitmeden evvel bunu gözden geçirip öyle yola çıkmasını tavsiye ederim. İkincisi de araçlarının mümkün olduğu kadar sefere çıkmadan evvel kontrol ettirin. Ama vardıklarında da gece şafak atarken avdan indikleri en çok yapılan hatalardan biri, farlarını yanık bırakıyorlar. Akü bitiyor, rezil oluyorlar. Avcı doğaya kesinlikle zarar vermez. Bu ayrı bir parantez. Avcılar olarak doğaya biz her sene sistemli olarak kış aylarında tonlarca yem bırakırız. Av hayvanı ve diğer hayvanlar için. Her yıl ağaçlandırmaya çok büyük bir önem veririz. Devletin ağaçlandırma olaylarına katılırız. Doğadaki ağaçlandırmaya da büyük bir önem veririz. Avcıyı sıkı sıkı tembih ediyoruz biz. Sigara izmaritini dahi yere atmayız. Doğaya en ufak bir zararımız olmaz. Bu bütün avcılarda mevcuttur. Türkiye'de üç grup av hayvanı var. Birinci grup, yarın başlayacak olan bıldırcın türleri. İkinci grup, tavşan keklik, ördek ve gazlar. Zaman zaman biri biter, biri başlar. Şimdi bizim yarın başlatacağımız av, bıldırcın avıdır” ifadelerini kullandı.

İlk defa avcılığa başlayacak olanların izlemesi gereken yol hakkında bilgiler veren Demirkaya: “Avcılığa başlayacak olan bir kişi önce kursa katılmalı. 10 gün, 4 saatten 40 saat. Orada başarılı olduysa, Maliye Bakanlığı'na gitmeli. Maliye Bakanlığı'na üye olmalı. Bu yıl için, 3 bin 400 lira. Artıyor devamlı. O da yetmedi. Orman Bakanlığı'na varıp belgesini alacak, aldıktan sonra Orman Bakanlığı'na da bin 500 lira, pul parası verecek. Biz yönlendiriyoruz. Sorun çıkmıyor. Yani bir avcı olabilmek için ilk defa bu devlete yatırdıktan sonra bir 10-15 bin lira verilecek, güzelinden bir tüfek alınacak. Artık ayakkabısıydı, elbisesiydi, arabasıydı derken, çok pahalıya mal oluyor. Av sezonu Cenab-ı Allah kazasız, belasız geçirmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.