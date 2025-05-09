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Av tüfeği ile kendini yaralayan şahıs hastaneye kaldırıldı

Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'inde av tüfeği ile kendini yaralayan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Av tüfeği ile kendini yaralayan şahıs hastaneye kaldırıldı

Olay saat 13.30 sıralarında Minarsinan Şirintepe Mahallesi Şehit Suat Hayri Dal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre C.K. isimli şahıs av tüfeği ile kendini yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan şahıs Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Merkezi

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