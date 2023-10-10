Av tüfeği ile oynayan 11 yaşındaki çocuk, anne ve kız kardeşini vurdu

Olay, Develi’nin Sindelhöyük Mahallesi’nde meydana geldi. Evde bulunan av tüfeği ile oynayan 11 yaşındaki E.H.F. (11) kaza ile ateşledi. Çocuk, annesi Ş.E. ile kız kardeşi C.E'yi yaraladı. İhbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kız kardeşi C.E. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yaralanan anne Ş.E. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda yaralanan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.