Av tüfeği ile oynayan 11 yaşındaki çocuk, anne ve kız kardeşini vurdu
Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesinde evde bulunan av tüfeği ile oynayan 11 yaşındaki erkek çocuğu, kaza ile annesini ve kız kardeşini vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- 10.10.2023 12:28
- Güncelleme: 10.10.2023 12:28
Olay, Develi’nin Sindelhöyük Mahallesi’nde meydana geldi. Evde bulunan av tüfeği ile oynayan 11 yaşındaki E.H.F. (11) kaza ile ateşledi. Çocuk, annesi Ş.E. ile kız kardeşi C.E'yi yaraladı. İhbarı üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kız kardeşi C.E. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yaralanan anne Ş.E. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda yaralanan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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